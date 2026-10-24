《小城良方》與韓版《Doctor X》齊陷醫學漏洞！醫療劇專業性惹議
由內地頂流男星肖戰主演的基層醫療劇《小城良方》，日前在央視電視劇頻道（CCTV-8）首播，收視迅速突破2%。然而劇集隨即引發兩岸三地及專業醫學界廣泛質疑，被指出多處致命漏洞：無牌開顱、跨科做泌尿手術、甚至出現「甲硝唑磨粉吸鼻」等離譜情節。無獨有偶，近期在韓國播出的韓版《Doctor-X》亦遭當地急症醫學科教授公開炮轟「盲打電擊」。為何標榜專業的醫療劇總是「邊播邊破綻百出」？
《小城良方》：無牌開顱、無菌操作成「重災區」
在《小城良方》中，肖戰飾演原任職深圳頂級公立醫院的神經外科醫生「劉錚亮」。劇中設定他因一場雪夜手術失誤導致病人死亡，最終賠償75萬元人民幣並被吊銷執業執照，被迫返回家鄉的衛生所擔任臨時工。然而，這位已喪失行醫資格的前醫生，返鄉後竟在欠缺執業資格、設備未達合格無菌層流要求的手術室內，擅自為弟弟進行極高難度的開顱探查手術，其後更跨專科處理複雜的泌尿結石。
多名專科臨床醫生公開批評，相關情節已嚴重脫離現實甚至違背法規。更令專業人士嘩然的是基礎操作漏洞：無菌洗手與穿防護衣程序錯漏百出，醫護人員徒手直接觸碰無菌衣表面；劇中呈現基層醫生聽信民間偏方將抗生素甲硝唑（Metronidazole）磨成粉末吸入鼻腔以治療鼻炎，雖男主角當場斥責糾正，但危險操作畫面過於具體，引發臨床專家緊急發文警告切勿模仿。
韓版《Doctor X》：電擊亂用 醫學顧問認「吵架吵輸」
與此同時，翻拍自經典同名日劇的韓版《Doctor-X》開播後亦在韓國引發醫界強烈反彈。劇中由金智媛飾演天才外科醫生，劇中病人在疝氣（俗稱小腸氣）已徒手復位後仍堅持緊急剖腹，患者低血壓未給予升壓藥，在心臟驟停搶救時更未先經心電監護確認是否為可除顫心律，便直接「盲打」300焦耳電擊，這恐致心肌二次損傷。此外，劇組將自體免疫引發的「一型糖尿病」誤植為「小兒糖尿病」，更遭病患家屬批評加深污名化。
面對劇集接連出現的醫療漏洞，擔任該劇現場醫學顧問的梨花女子大學木洞醫院急診醫學科（香港俗稱急症科）教授南宮仁（남궁인）在社交平台無奈自嘲：「若發現醫學錯誤，請當作是顧問跟製作團隊吵架後，顧問輸了。」
醫療劇的專業把關為何總是輸給戲劇
內地知名醫療網絡平台「丁香園」過往調查顯示，近80%受訪醫生認為醫療劇普遍錯誤嚴重。內地官媒及業界評論亦多次剖析，醫療行業具極高專業門檻，但影視製作方為追求「快節奏營救」與「主角光環逆襲」的強烈戲劇衝突，往往刻意簡化醫療流程，甚至將聘請的醫學專家顧問邊緣化，使其淪為宣傳包裝的擺設。