《小城良方》與韓版《Doctor X》齊陷醫學漏洞！醫療劇專業性惹議

由內地頂流男星肖戰主演的基層醫療劇《小城良方》，日前在央視電視劇頻道（CCTV-8）首播，收視迅速突破2%。然而劇集隨即引發兩岸三地及專業醫學界廣泛質疑，被指出多處致命漏洞：無牌開顱、跨科做泌尿手術、甚至出現「甲硝唑磨粉吸鼻」等離譜情節。無獨有偶，近期在韓國播出的韓版《Doctor-X》亦遭當地急症醫學科教授公開炮轟「盲打電擊」。為何標榜專業的醫療劇總是「邊播邊破綻百出」？



由內地頂流男星肖戰主演的基層醫療劇《小城良方》，日前在央視電視劇頻道（CCTV-8）首播，收視迅速突破2%。（微博@小城良方官微）

近期在韓國播出的韓版《Doctor-X》亦遭當地急症醫學科教授公開炮轟「盲打電擊」。（IG@sbsdrama.official）

《小城良方》：無牌開顱、無菌操作成「重災區」

在《小城良方》中，肖戰飾演原任職深圳頂級公立醫院的神經外科醫生「劉錚亮」。劇中設定他因一場雪夜手術失誤導致病人死亡，最終賠償75萬元人民幣並被吊銷執業執照，被迫返回家鄉的衛生所擔任臨時工。然而，這位已喪失行醫資格的前醫生，返鄉後竟在欠缺執業資格、設備未達合格無菌層流要求的手術室內，擅自為弟弟進行極高難度的開顱探查手術，其後更跨專科處理複雜的泌尿結石。

在《小城良方》中，肖戰飾演原任職深圳頂級公立醫院的神經外科醫生「劉錚亮」。（微博@小城良方官微）

《小城良方》中設定肖戰因一場雪夜手術失誤導致病人死亡，最終賠償75萬元人民幣並被吊銷執業執照，被迫返回家鄉的衛生所擔任臨時工。（微博@小城良方官微）

多名專科臨床醫生公開批評，相關情節已嚴重脫離現實甚至違背法規。更令專業人士嘩然的是基礎操作漏洞：無菌洗手與穿防護衣程序錯漏百出，醫護人員徒手直接觸碰無菌衣表面；劇中呈現基層醫生聽信民間偏方將抗生素甲硝唑（Metronidazole）磨成粉末吸入鼻腔以治療鼻炎，雖男主角當場斥責糾正，但危險操作畫面過於具體，引發臨床專家緊急發文警告切勿模仿。

多名專科臨床醫生公開批評，《小城良方》相關情節已嚴重脫離現實甚至違背法規。（網上圖片）

《小城良方》隨即引發兩岸三地及專業醫學界廣泛質疑，被指出多處致命漏洞。（網上圖片）

韓版《Doctor X》：電擊亂用 醫學顧問認「吵架吵輸」

與此同時，翻拍自經典同名日劇的韓版《Doctor-X》開播後亦在韓國引發醫界強烈反彈。劇中由金智媛飾演天才外科醫生，劇中病人在疝氣（俗稱小腸氣）已徒手復位後仍堅持緊急剖腹，患者低血壓未給予升壓藥，在心臟驟停搶救時更未先經心電監護確認是否為可除顫心律，便直接「盲打」300焦耳電擊，這恐致心肌二次損傷。此外，劇組將自體免疫引發的「一型糖尿病」誤植為「小兒糖尿病」，更遭病患家屬批評加深污名化。

翻拍自經典同名日劇的韓版《Doctor-X》開播後亦在韓國引發醫界強烈反彈。（IG@sbsdrama.official）

《Doctor X》中由金智媛飾演的天才外科醫生在疝氣（俗稱小腸氣）已徒手復位後仍堅持緊急剖腹。（IG@sbsdrama.official）

面對劇集接連出現的醫療漏洞，擔任該劇現場醫學顧問的梨花女子大學木洞醫院急診醫學科（香港俗稱急症科）教授南宮仁（남궁인）在社交平台無奈自嘲：「若發現醫學錯誤，請當作是顧問跟製作團隊吵架後，顧問輸了。」

擔任《Doctor X》現場醫學顧問的梨花女子大學木洞醫院急診醫學科醫師兼作家南宮仁成為焦點。（網上圖片）

《Doctor X》劇情中對心臟驟停患者施以300焦耳的高能量電擊除顫。（IG@sbsdrama.official）

醫療劇的專業把關為何總是輸給戲劇

內地知名醫療網絡平台「丁香園」過往調查顯示，近80%受訪醫生認為醫療劇普遍錯誤嚴重。內地官媒及業界評論亦多次剖析，醫療行業具極高專業門檻，但影視製作方為追求「快節奏營救」與「主角光環逆襲」的強烈戲劇衝突，往往刻意簡化醫療流程，甚至將聘請的醫學專家顧問邊緣化，使其淪為宣傳包裝的擺設。

內地知名醫療網絡平台「丁香園」過往調查顯示，近80%受訪醫生認為醫療劇普遍錯誤嚴重。（《Doctor X》劇照）

內地官媒及業界評論亦多次剖析，醫療行業具極高專業門檻，但影視製作方為追求「快節奏營救」與「主角光環逆襲」的強烈戲劇衝突，往往刻意簡化醫療流程。（《Doctor X》劇照）

由內地頂流男星肖戰主演的基層醫療劇《小城良方》，日前在央視電視劇頻道（CCTV-8）首播。（微博@小城良方官微）