《玉簟秋》追劇日曆突提速　官方落實11月1日點映禮搶先看大結局

由丞磊、徐若晗領銜主演的民國愛情劇《玉簟秋》自開播以來話題不斷，隨著劇情邁向白熱化階段，男女主角這場亂世虐戀究竟何時迎來大結局（內地影視界簡稱「收官」），成為劇迷熱烈討論的焦點。早前內地網民根據常規播放步調推算，串流平台芒果TV（Mango TV）最快要到11月4日才完結、湖南衛視電視台更要等到11月5日。



然而，官方今日（25日）公布的追劇日程打破了常規安排，並在排播表上以醒目筆觸圈出「直通大結局」，確定全劇將在11月1日提前迎來終極收官。



由丞磊、徐若晗領銜主演的民國愛情劇《玉簟秋》自開播以來話題不斷，隨著劇情邁向白熱化階段。（微博@電視劇玉簟秋）

官方今日（25日）公布的一週追劇日曆，確定全劇將在11月1日提前迎來終極收官。（微博@電視劇玉簟秋）

串流平台提速衝大結局 電視台週末停播落後10集

根據最新釋出的官方追劇日曆，劇集在10月最後一週的排播節奏明顯加快。10月26日（週一）至10月29日（週四）期間，平台芒果TV持續以每日雙更的強勢節奏推進，集數由第25集一路推進至第32集；10月30日（週五）與10月31日（週六）則依序每日釋出1集，推展至第33及34集。最令劇迷驚喜的轉折落在11月1日（週日），當天除常規排播第35集外，日曆欄位上方特別手寫圈出「直通大結局11月1日」，證實全劇大結局將在11月首日搶先解鎖，比外界早前推算的11月4日足足提早了3天。

《玉簟秋》串流平台芒果TV更新時間。

相較於串流平台的極速衝刺，電視台湖南衛視「金鷹獨播劇場」的播出節奏受到傳統排期嚴格限制。湖南衛視在10月26日至29日期間每晚播放2集，進度由第21集推進至第28集；10月30日與31日電視台將連續兩晚暫停播映電視劇，直至11月1日（週日）晚，才恢復播出第29至30集。這項排期調動意味著，在11月1日當晚，串流平台已直通第40集大結局，而電視台觀眾僅能看到第30集，雙方進度落差一口氣拉大至整整10集。

串流平台與電視台更新《玉簟秋》的時差。

啟動點映禮直通終章 化解長線拉鋸與劇透風險

內地影視發行人士分析指出，官方今次調整策略，是採用了近年大熱內地劇常見的「大結局點映禮」模式，讓追劇會員能透過付費積分或特別禮遇，在11月1日當晚一口氣搶先解鎖第36至40集的終極篇章，實現直通收官。此舉除了能趁劇集熱度正高時鎖定觀眾，更能避開傳統電視台因晚會或節目調動而延播的變數。

內地影視發行人士分析指出，是次官方調整策略，正是採用了近年大熱內地劇常見的「大結局點映禮」模式。（微博@電視劇玉簟秋）

對於官方果斷「提速」，不少原先擔心戰線拉得太長容易遭受零碎劇透的網民紛紛表示欣慰，笑言「終於不用苦等到11月4日」、「一口氣直通結局太痛快」。

一口氣直通結局太痛快！ 網民留言