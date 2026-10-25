《尚公主》開播｜孟子義李昀銳三度搭檔　4集極速沐浴熱吻掀熱話

由內地新一代人氣演員孟子義與李昀銳第三度合作主演的的全新古裝愛情劇《尚公主》，於2026年10月23日於串流平台騰訊視頻（Tencent Video）首播，海外並同步登陸Disney+。與一般古裝劇循序漸進的戀愛節奏不同，劇集開播首日即掀起網民追劇熱潮，焦點集中於孟子義飾演的強勢公主反客為主、要求李昀銳飾演的書生侍候沐浴的「侍候沐浴」與香湯試探等極具話題性場面，以及第4集隨即上演的深情吻戲掀起網絡廣泛討論。



由內地新一代人氣演員孟子義與李昀銳領銜主演的全新古裝愛情劇《尚公主》。（微博＠尚公主官微）

《尚公主》首播焦點集中於孟子義飾演的強勢公主反客為主、要求李昀銳飾演的書生侍候沐浴的「伺候沐浴」等極具話題性場面。（微博＠尚公主官微）

豪華陣容碰撞！強勢公主與寒門書生博弈

《尚公主》改編自晉江文學城作家伊人睽睽同名網絡小說，講述的是飽經磨難卻氣場全開的嫡公主暮晚搖（孟子義飾），前往嶺南為亡母祈福返京途中因馬車故障，意外偶遇寒門書生言尚（李昀銳飾），並暫居言家的故事。劇集打破傳統古裝劇常見的「英雄救美」公式，改由智計過人的女主角主導局勢，聚焦二人之間的權謀交鋒與身份差距所產生的拉扯。

《尚公主》改編自晉江文學城作家伊人睽睽同名網絡小說。（微博＠尚公主官微）

《尚公主》講述的是落魄卻氣場全開的嫡公主暮晚搖（孟子義飾），在流亡途中與性格端正隱忍的寒門書生言尚（李昀銳飾）偶然相遇，並強行入住言家借勢避難的故事。（微博＠尚公主官微）

該劇首播當日即一口氣上架前4集，其中第3集的情節引發觀眾熱烈討論。暮晚搖亮出「本宮」的皇家身份後，命令言尚燒熱水並抱自己入桶，更直言「欲搏猛虎，先捨其身」，將尊卑差距與情感曖昧發揮得淋漓盡致。男主角言尚隔著薄紗面紅耳赤的尷尬模樣，被網民笑指「我一點都不尷尬，我在看言尚尷尬」。

《尚公主》首播當日即一口氣上架前4集，其中第3集的情節引發觀眾熱烈討論。（《尚公主》劇照）

劇集《尚公主》中暮晚搖亮出「本宮」的皇家身份後，命令言尚燒熱水並抱自己入桶，更直言「欲搏猛虎，先捨其身」，將尊卑差距與情感曖昧發揮得淋漓盡致。（微博＠朝陽區在逃富婆影片截圖）

尊卑身份包裝情慾試探 開播兩小時熱度破24,000

這場關鍵的沐浴戲在角色關係上具備多重戲劇張力。言尚起初僅將暮晚搖視為需要照顧的平民女子，女主角以一句「本宮」重申君臣之別，藉公主權威發號施令；然而她所命令的，卻是極其私密的沐浴共處。劇本巧妙利用禮制上的不可抗命，包裝男女之間的越界試探，令言尚陷入禮法與情理的雙重困境。

《尚公主》這場關鍵的沐浴戲在角色關係上具備多重戲劇張力。（網上圖片）

《尚公主》劇本巧妙利用禮制上的不可抗命，包裝男女之間的越界試探，令言尚陷入禮法與情理的雙重困境。（《尚公主》劇照）

緊接著在第4集開場約10分鐘，男女主角更迅速上演深情吻戲。相較傳統古裝劇動輒耗費十數集鋪陳感情，如此明快的節奏被觀眾形容為「進展如坐火箭」，「1集鍾情、2集同居、4集吻戲」隨即成為熱門話題。劇集上線僅兩小時，騰訊平台熱度指數火速突破24,000大關，並登上多個社交平台的熱門討論榜。

緊接著在《尚公主》播出的第4集開場約10分鐘，男女主角更迅速上演深情吻戲。（網上圖片）

《尚公主》相較傳統古裝劇動輒耗費十數集鋪陳感情，如此明快的節奏被觀眾形容為「進展如坐火箭」。（網上圖片）