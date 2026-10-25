女神2｜方智弘獲兩大女神爭搶　梁超怡密集電眼狂撩搞到衣衫盡濕

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，今日（25日）播出的第八集《女神2》，繼續是「心跳電話亭」，12位求愛勇者吳兆麟(Alan)、吳旭東(東東)、俞鋆瑞(Ice)、譚梓樂(Hepta)、李爾晨(Kyle)、林子朗、伍頌曦(Preston)、侯建民(Zico)、林福明、吳俊峰(Mark)、方智弘(Oscar)及關經翰(Oswald)，將爭奪與何沛珈(Roxanne)、陳若思(Amber)、郭珮文(Juliana)、梁超怡(Chiuyi)及陳星妤(Yvette)在電話亭中的15分鐘單對單相處時間，挑戰「心跳」主題考驗之餘，亦爭取機會傾吓偈增進了解。至於女神們，則可自由選擇12位求愛勇者中任何1位進入電話亭，意即即使想了解的求愛勇者未有行出來爭取，女神仍有權進行「有效召喚」，相當刺激。

焦點圖片。（公關提供）

梁超怡出動特權召喚直鎖方智弘

今日官方公布了「隱藏女神」超怡及Roxanne的「心跳電話亭」，二人的選擇不約而同是Oscar，超怡更出動技能「召喚」男方！由於Oscar屬於較怕醜型，超怡為了爭勝免被淘汰，全程採取「主動」攻擊，先藉「有冇戴 Con」打開話題之餘、還乘機與Oscar來個「密集式眼神交流」，「電眼攻勢」令花生團亦大嗌「頂唔住」！任務是食鞋帶糖的二人，期間不少互動均屬「甜爆黃金畫面」，令花生團再度湧現驚嘆，Sophie：「啲角度好似度好晒咁」，Bob：「(超怡)個眼神真係不得了。」最終「怕醜仔」Oscar揚言「歇一歇」，皆因玩到衣衫盡濕！

梁超怡出動特權召喚直鎖「怕醜仔」方智弘。（公關提供）

梁超怡「電眼」狂撩方智弘。（公關提供）

「怕醜仔」Oscar揚言「竭一竭」。（公關提供）

梁超怡狂拋直球「鍾意鼻高嘅人」

而二人互動最啜核一幕，是Oscar問超怡為何揀自己時，超怡坦承回答：「因為你個鼻，我鍾意鼻高嘅人。」之後二人話題伸延至「混血」及「大眼睛」，期間超怡一再主導話題，令Oscar最終給出「我鍾意大眼嘅女仔」的答案，為了《女神2》破例主動的超怡聞言勁冧回應：「我鍾意你呢個回答。」氣氛極粉紅。

二人食鞋帶糖。（公關提供）

氣氛極粉紅。（公關提供）

何沛珈破冰對望方智弘10秒

至於Roxanne與Oscar的互動則相對較搞笑輕鬆，二人連番笑場，氣氛歡愉。二人今次均本著「趁機講清楚各自內心疑問」的想法步入電話亭，期間還未抵達電話亭，Oscar已一再強調對Roxanne選擇自己感到好奇，最終Roxanne坦承道出第一次「唔撳燈」及上一次「畀鏈」Oscar的全部原因；Oscar亦似乎頗為受落，不但難得給予 Roxanne 大量eye contact，還應Roxanne要求對望十秒，Oscar事後亦坦承與Roxanne相處輕鬆自在，還曾以「幾搞笑」形容Roxanne：「我一直都覺得佢高冷，佢今次令我感覺佢係主動嘅，有種可以好自然地同佢溝通嘅感覺，我覺得我哋有再行近咗一步。」

到底Roxanne同Oscar講咗啲乜，令大家成功解開心結呢?（公關提供）

Oscar講到自己好多鼻油時，Roxanne搞笑咁幽咗大家一默，令Oscar笑得好開心。（公關提供）

Roxanne嘅表情話畀大家知，要同Oscar咁親密，佢都鼓起咗好大勇氣。（公關提供）

吳俊峰親織冷帽突襲送暖

其實想更了解Roxanne的，除了Oscar，還有Tony，以及還未有明確目標的李爾晨和阿Mark，當中阿Mark更向Roxanne送上親手編織的冷帽，令Roxanne大為感動，更不介意整亂髮型即席試戴，Roxanne：「因為手工製嘅嘢要花好多心機同時間，所以我覺得嗰下好Warm。」Mark亦極有風度表達對Roxanne的好感：「因為(我嘅)對手太強，所以送咗先，都希望有多啲機會同你交流吓。」