女神2｜何沛珈俞可程Oscar三人同車修羅場　呷醋反擦出火花

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，第七集《女神2》，12位求愛勇者與五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）、郭珮文（Juliana），及2位隱藏女神梁超怡（Chiuyi）及陳星妤（Yvette），將挑戰刺激感及粉紅氣泡泡滿滿的「心跳」主題考驗，女神們與求愛勇者將經歷一場超近距離的「心跳回憶」。

今集呢個白色純愛Look好正呀。（公關提供）

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7大女神（公關提供）

何沛珈俞可程同車修羅場

為搞搞新意思，5位女神將與有好感求愛勇者，齊齊坐製作組安排的車出發前往今次拍攝現場，當中最有趣的，是由於Roxanne及Kanis之前都揀了Oscar，結果就出現「三人同車」經典黃金畫面，氣氛極度爆笑尷尬。三人上車的順序是Kanis、Roxanne及Oscar，當Kanis見到上車的竟是Roxanne，她即大呼尷尬：「好尷尬呀，即係我哋要兩個女仔，加一個男仔同一架車。」而Roxanne則大方主動了解，Kanis與Oscar的發展進程。Roxanne：「我想同你傾吓偈，想知你到底係咪非佢（Oscar）不可，或者愛佢愛到揀唔到第二個喇？」對此，Kanis坦言其實仍在觀察階段：「都要再多啲時間相處吓，有冇興趣了解多啲就一定有，但係咪非佢不可，放棄晒所有人，又未去到呢個程度。」

前期氣氛雖然好尷尬，但之後又好好玩咁喎。（公關提供）

Oscar大膽提「坐中間」

而最後登車的Oscar，當見到車廂中既有Kanis、又有Roxanne，亦嚇了一跳，雖然表現勁尷，但還是勇敢地提出「公道坐法」：「我坐中間咯」、「嘩！搞啲咁嘅嘢」、「開心驚喜刺激！」由於不知如何打開話題，三人一度陷入Dead air，極度尷尬的三人最終爆笑收場，Oscar則乘機搞氣氛：「好喲，鬥尷尬咯！」為了打破悶局，三人將話題扯到「染髮」上，豈料換來一輪「差別待遇」爭風呷醋事件，Roxanne突然「火力全開」，搞笑地句句求Oscar關注兼捉錯處：「點解你唔讚我嘅？」、「點解你留意佢IG嘅」，最終事件演變成Oscar Roxanne鬥嘴、Kanis陪笑，事件亦意外令Roxanne與Oscar感情升溫：「當我了解多咗Roxanne之後，我會發覺原來佢好高冷，但係佢講嘢係好笑架喎，因為我自己又係好鍾意開玩笑，大家打乒乓波咁來回接笑點，係有畀Roxanne驚訝到嘅。」Kanis亦大方指Oscar 與Roxanne好夾；「我覺得佢哋嘅互動都幾搞笑，都幾啱傾嘅，我就覺得可能佢哋都幾夾。」

三人同車爆發尷尬。（公關提供）

何沛珈Oscar鬥嘴意外升溫。（公關提供）

兩男出盡法寶隔空爭阮嘉敏

Roxanne與Kanis被安排近距離爭仔，至於東東及Hepta則隔空出招爭Mandy。雖然很多人都覺得東東勝券在握，但東東仍是竭盡所能討Mandy歡心，完全是「長跑型癡心男」。二人齊齊坐車出發前往場地時，東東刻意為Mandy送上企鵝公仔掛飾，成功令Mandy笑逐顏開，另邊廂同樣深愛Mandy，而且年期仲要有番咁上下長的Hepta，雖然連與Mandy好好長時間相處的機會都還未遇到，但他一樣是竭盡所能為Mandy花盡心思，這天拍攝，他便為Mandy送上眼藥水，Hepta：「你鍾意一個人，佢同你講話佢鍾意嗰樣嘢，你就會記住下次想帶畀佢架啦。」原來Hepta一直都有為Mandy送上各式各樣的必須品，是一等一「絕世暖男」，Mandy：「佢成日送好多膠布、眼藥水呀，佢係行走嘅便利店，我真係諗唔到佢做漏啲乜。」

「我有無限濃情蜜意，來做迷人玩意…」（公關提供）

Hepta咁長情又咁細心，得唔得架？！好羨慕呀。（公關提供）