女神配對計劃2丨陳星妤爆場內無熟人　預告積極搶男仔

TVB熱播戀愛真人騷《女神配對計劃2》在日前釋出的最新片段中，何沛珈（Roxanne）與俞可程（Kanis）為爭奪Oscar爆發正面交鋒，更上演「三人同車」的極度尷尬場面。然而正當雙女爭一男陷入膠著之際，人氣女神陳星妤（Yvette）和梁超怡（Joey）宣佈以「隱藏女神」身份強勢空降，並霸氣放話無懼競爭，為配對戰局投下超強炸彈。

三人同車爆發尷尬。（圖片來源：TVB）

陳星妤空降宣戰「無人情包袱」

近日，一眾主角接受無綫官方頻道《東張+》的獨家訪問。面對節目中已有7位女神及多位男神進駐，陳星妤在接受訪問時展現出極強自信。被問到加入戰局會否擔心競爭激烈時，陳星妤直言：「其實我入面無個熟，個個都未合作過！」

陳星妤直言與場內所有人都不熟。（YouTube@東張+）

正因為與場內其他人完全沒有交情，陳星妤坦言自己反而沒有任何包袱，更霸氣放話表示不會因為跟誰熟就避忌或不敢去搶，亦絕對不會小心翼翼地去做事。

陳星妤（圖片來源：TVB）

Juliana與Ice同場互嗆

值得一提的是，同場的舊情人郭珮文（Juliana）與俞鋆瑞（Ice）亦成為全場焦點，面對是否因未能給予Juliana「承諾（Commitment）」而導致分手的問題，嚇得Ice連忙否認，並澄清自己對未來其實一直都有規劃；不過Juliana隨即秒回吐槽只是他「單方面有規劃」。主持人見狀即場打趣追問，若Juliana現時向他提出結婚，他會如何回答？Ice當場毫無保留地爽快回應「Yes！」。

Juliana與Ice同場互嗆。（YouTube@東張+）

而被問到分手後是否有想念對方時，Juliana坦言偶爾還是會想起Ice。主持人見兩人互動曖昧且餘情未了，不禁當場調侃Ice在Juliana心中依然佔有重要位置，更預祝這對昔日戀人能夠在節目中成功破鏡重圓。