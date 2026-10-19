女神配對計劃2丨梁超怡空降強攻關經翰　俞可程遭夾擊危機感爆表

由林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》最新一集節目組投下震撼彈，兩位「隱藏女神」—梁超怡（Chiuyi）與陳星妤（Yvette）空降加入，瞬間打亂原有的配對局面。原先備受男嘉賓追捧的女神俞可程（Kanis），在強敵壓境下秒速陷入被夾擊的尷尬處境，慘成「局外人」，危機感大爆發。

俞可程要出盡法寶電暈Oscar。（圖片來源：TVB）

俞可程淪局外人倍感落寞

今集由女神親自出動接心儀男士，何沛珈（Roxanne）與俞可程竟不約而同選擇了方智弘（Oscar），上演「兩女一男」同車的尷尬場面。車程中，何沛珈與方智弘互動頻繁且默契十足。方智弘事後受訪時更直言被何沛珈驚喜到。被冷落一旁的俞可程臉上難掩落寞，坦言感受到二人的火花：「我覺得佢哋互動都幾搞笑，好似幾啱傾……可能都幾夾？」危機感溢於言表。

三人同車爆發尷尬。（圖片來源：TVB）

「兩女一男」的尷尬車程中，俞可程（Kanis）顯得格格不入。（圖片來源：TVB）

梁超怡關經翰貼鼻尖火花四濺

新登場的女神梁超怡一亮相便展現強大氣場與吸引力，與曾對俞可程明確表示好感的關經翰（Oswald），進行「貼鼻尖挑戰」。兩人在高難度的「貼鼻尖挑戰」中近距離對視，現場火花四濺。關經翰面對梁超怡的魅力顯得毫無抵抗力，心跳值一路急升至103bpm。隔空目睹關經翰可能轉投梁超怡懷抱，俞可程可謂再受重創，事後亦忍不住坦言：「我覺得佢（梁超怡）都有興趣。」顯然對梁超怡感到極度不安。

梁超怡與關經翰在「貼鼻尖挑戰」中近距離對視，現場火花四濺。（圖片來源：TVB）

梁超怡與關經翰在「貼鼻尖挑戰」中近距離對視，現場火花四濺。（圖片來源：TVB）

方智弘心跳飆至153bpm

第二位隱藏女神陳星妤登場後，隨即與方智弘挑戰食用「鞋帶糖」。陳星妤以「霸道姐姐」姿態命令式指揮，令方智弘心跳值由110bpm飆升至全場最高的153bpm，親密互動讓全場嘩然。隨著梁超怡與陳星妤兩位隱藏女神的加入，讓原本人氣極高的俞可程面臨前後夾擊。

陳星妤登場後，隨即與方智弘挑戰食用「鞋帶糖」。（圖片來源：TVB）