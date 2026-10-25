黃澤林火速戀上籃球女神譚旻萱　遭網民質疑無縫接軌直指「太快」

現年22歲的「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）感情生活再掀巨浪！早前他才剛與歌神陳奕迅愛女陳康堤（Constance）結束短暫戀情，女方日前出席活動才首度證實情斷且情緒低落；豈料黃澤林身旁的女主角已極速「換畫」，被直擊於球場邊與25歲的「籃球女神」譚旻萱（Mandy）親暱攬攬，火速另結新歡的畫面曝光後，隨即引發全網質疑他無縫接軌。

早前黃澤林與陳康堤結束短暫戀情。（IG截圖）

陳康堤出席活動後回應現時的感情狀況，她承認：「我哋分咗手，情緒都會有啲低落。」（葉志明 攝）

賽後摸面甜錫譚旻萱片段瘋傳

黃澤林日前出戰《ATP 75 廣州南沙國際挑戰賽》勇奪亞軍，賽後一段在社交媒體瘋傳的短片卻瞬間奪去全場焦點。片中所見，身穿便服的譚旻萱親臨現場撐場，黃澤林完賽後隨即上前與女方熱聊，期間男方更情不自禁伸手溫柔撫摸Mandy臉頰，並親暱地當眾攬攬，Mandy亦隨即報以極度甜美笑容，甜蜜氛圍溢於言表。目擊網民更大讚 Mandy「本人好靚好白，果然美女是自帶發光體的」。對於旗下藝人驚爆新戀情，譚旻萱所屬經理人公司 Cool Style Management隨後回應表示：「Mandy正在放假，公司不便代答藝人私生活。多謝關心。」

兩人親密擁抱。（小紅書截圖）

兩人親密擁抱。（小紅書截圖）

網民質疑黃澤林無縫接軌

這段球場放閃短片曝光後隨即掀起全城熱議，大批網民對黃澤林極速結識新歡大感譁然。皆因他早前曾在直播中宣布回復單身，揚言現階段會全力以赴「專注打波」；康堤日前亦親證雙方有共識分手，坦言情緒難免低落。未料轉頭男方身邊已有新女伴，網民紛紛湧入社交平台開火，質疑他無縫接軌，直斥：「扮晒嘢話要專心打波，原來係搵新女，9月先高調同康堤老師上J台食壽司郎，一個月就有新女，一場比賽高調換一條女，無縫銜接，出得嚟行遲早要還。」亦有人批評網民雙重標準：「平時其他人無縫接軌就俾啲網民鬧爆，今次就嘻嘻哈哈，睇到香港人係幾咁雙重標準。」另有網民翻出時序，指黃澤林「9月10日開始點讚女方IG post，無縫了」。

黃澤林早前在直播中承認與陳康堤分手。（threads圖片）

有網民翻出時序，指黃澤林「9月10日開始點讚女方IG post，無縫了」。（微博圖片）

混血長腿女神曾被嘲「坦克」逆襲成名

事件中另一主角譚旻萱現年25歲，擁有中、俄、加三國混血血統，身高達177cm，出道時憑精緻洋娃娃外貌獲封為「港版朴敏英」，近期更在賀歲片《夜王》中飾演寸嘴公關「ChiLing」演技備受肯定。如今身形高䠷火辣的她，曾自爆中學時期體重一度高達170磅被同學取笑為「坦克」，後來靠瘋狂打籃球與跳舞成功減磅搣脂，逆襲成為新一代「籃球女神」。早年Mandy曾與導演男友凌偉駿（Christopher Ling）拍拖睇音樂節，一度視對方為結婚對象，惟近年事業起飛已絕少提及感情；如今突然與網球一哥爆出跨界熱戀，令外界大感意外。

譚旻萱出道時憑精緻洋娃娃外貌獲封為「港版朴敏英」。（IG@tmh_xd）