72歲朱咪咪大馬商演現「紙片人」身形　自揭暴瘦原因粉碎患病謠言

現年72歲的資深歌手朱咪咪，日前受邀遠赴馬來西亞關丹登台獻唱，更有昔日TVB「師奶殺手」陶大宇驚喜合體。兩位重量級藝人一踏上舞台，場面極度熱烈。演出結束後，有網民在後台成功「捕獲」咪咪姐並將合照上載至社交平台，其近況曝光後，暴瘦的身形立刻引起廣大網民熱烈討論與憂慮。

朱咪咪日前受邀遠赴馬來西亞關丹登台獻唱，與陶大宇驚喜合體。（網上圖片）

朱咪咪身形暴瘦惹心疼

從網民分享的照片可見，朱咪咪當晚頂著一頭蓬鬆的棕紅色短捲髮，身穿一襲以鮮藍色蕾絲花邊拼接黑色的華麗演出服。令人震驚的是，她昔日標誌性的「蘋果肌」已全然消失，雙頰嚴重凹陷，手臂更顯得骨瘦如柴。站在身形挺拔的陶大宇身旁，咪咪姐宛如「紙片人」般單薄嬌小，如此的斷崖式暴瘦，讓不少看著她長大的粉絲大感心痛。

朱咪咪日前受邀遠赴馬來西亞關丹登台獻唱，與陶大宇驚喜合體。（網上圖片）

網民在後台成功「捕獲」咪咪姐並將合照上載至社交平台。（小紅書＠toonzher）

朱咪咪慶功宴精神奕奕破倦態

雖然外型顯得極度消瘦，但咪咪姐的身體活力與食慾完全沒有受到影響。在演唱會圓滿落幕後，她與陶大宇及一眾幕後工作人員齊聚當地的慶功飯局。席間朱咪咪心情大靚，盡情大啖享受豐富的馬來西亞地道美食，更與身旁的陶大宇和工作人員言談甚歡、笑聲不斷。私底下的她中氣十足、精神奕奕，完全沒有顯露任何病容或虛弱之態。

朱咪咪現身慶功宴精神奕奕全無疲態。（網上圖片）

朱咪咪自揭暴瘦全因「戒澱粉」

面對外界的猜測，朱咪咪早前接受訪問時便承認自己體重確實狂跌了十多磅，但直言絕非大病纏身，全因自己調整了飲食習慣，在晚飯時段大幅減少澱粉質攝取，才讓體重自然下調。咪咪姐更強調自己健康意識極高，每年都會定期做詳細身體檢查，最新的報告結果顯示自己的各項健康指數一切安好，叫廣大關心她的粉絲大可放寬心。

朱咪咪早前因為突然暴瘦引大批粉絲擔憂。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）