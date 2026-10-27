鄭希怡突曬抱B照高調報喜　自爆屋企添新成員惹懷二胎疑雲

現年45歲的「凍齡型媽」鄭希怡（Yumiko）向來保養得宜，與化妝師丈夫梁學儲（Andy）結婚逾十年，育有可愛女兒「梁浸浸」（梁子柔），一家三口生活美滿。昨日（26日）鄭希怡突然在社交媒體發布一張溫柔懷抱初生嬰兒的相片，並高調宣布「屋企多咗一個新成員」，隨即引爆全網懷疑她秘密產下第二胎的生B疑雲，大批圈中好友及網民紛紛激動留言送上恭賀！

鄭希怡與梁學儲（Andy）結婚逾十年。（IG@yumiko.chengy）

鄭希怡婚後育有可愛女兒「梁浸浸」（梁子柔）。（IG@yumiko.chengy）

突曬溫馨抱B照惹秘密產二胎疑雲

照片中鄭希怡抱著初生BB散發濃濃母愛，令不少網民大感震驚，好奇她何時悄悄懷上二胎。然而眼利的網民隨即化身偵探翻查其近月動態，發現她完全零懷孕跡象——就在9月底，鄭希怡剛與好友陳國坤緊貼網絡熱潮，拍片大跳爆紅的魔性「閃身步」；片中她身手敏捷、跳跳紮兼大展靈活舞姿，身形纖瘦、腹部平坦如常，完全不似剛產後坐月。不少粉絲隨即推斷，這位「新成員」極可能是親戚家迎來新生兒，鄭希怡純粹是代為報喜兼探望親友，但也讓長大不少的梁浸浸過足「家姐癮」。

突曬溫馨抱B照。（IG@yumiko.chengy）

散發濃濃母愛。（IG@yumiko.chengy）

與好友陳國坤拍片大跳爆紅的魔性「閃身步」。（IG@yumiko.chengy）

圈中好友紛紛留言送上祝福。（IG截圖）

患難真情泰國墮崖化妝師老公悉心照料

回顧鄭希怡的感情生活，可謂經歷過生死考驗。2012年她在泰國出席好友應采兒生日派對時意外失足墮崖受重傷，當時身為化妝師的男友Andy不離不棄隨侍在側、日夜悉心照料，兩人患難見真情，最終於2014年結束愛情長跑共諧連理。婚後翌年鄭希怡誕下女兒梁浸浸，浸浸自幼遺傳媽媽的精靈氣質，憑招牌天然曲髮在內地親子真人騷中爆紅；如今轉眼間浸浸已成長為亭亭玉立的長腿美少女，母女檔經常同框大展時尚型格。

鄭希怡在節目中回憶當年意外墮樓的細節。（影片截圖）

患難真情泰國墮崖化妝師老公悉心照料。（IG@yumiko.chengy）

曾渴望追生二胎免愛女獨力顧雙親

一直以來，鄭希怡多次感性透露有意為家庭添丁。她早年在綜藝節目中坦言極度渴望追生第二胎，全因深謀遠慮，擔心將來自己與老公日漸年邁，甚至生病時，浸浸獨自承擔照顧雙親的責任會過於沉重吃力，因此一直希望能為女兒添個弟妹，互相扶持、陪伴分擔。如今這位「新成員」雖然未必是她親身所生，但相片中洋溢的溫馨氛圍，依然引來全網熱烈祝福。

曾渴望追生二胎免愛女獨力顧雙親。（IG@yumiko.chengy）