61歲郭富城豪宅天台急變風水陣求追仔？　誓破「四大天王外父命」

剛剛迎來61歲生日的天王郭富城，與太太方媛結婚9年育有三個囡囡，一家五口其樂融融。雖然郭富城多次表示「男女都一樣好」，更坦言樂在其中享受「女神之家」。但近日有消息傳出，郭富城為求打破「四大天王皆為外父命」的宿命，竟將大坑道豪宅的風水陣大換血，似乎對追個男丁志在必得。



郭富城與方媛今年結婚9周年，兩人依然恩愛如初。(方媛小紅書)

豪宅天台急變風水陣催旺男丁

郭富城自成名後，一直居住於大坑道豪宅「嘉園」。該大廈為一梯三戶設計，而郭富城則獨攬頂樓全層連天台，私隱度極高。據悉，豪宅天台以往一直設有「金剛陣」擋煞，不過最近已靜悄悄改頭換面，撤走舊陣並換上全新的「三獅守護」佈局。玄學家區仲德分析，這個名為「三獅會堂局」的新陣法，是將風水由被動的「擋」轉為主動的「鎮」，除了能以獅吼之勢震退煞氣，更能鎮宅護幼，明顯是為家中再添男丁鋪路。

郭富城育有三名可愛千金。（微博@方媛Moka）

配合九條金龍陣力爭三年內抱仔

除了天台換新陣，郭富城大宅一直坐鎮的「九條金龍陣」亦未有退役，兩大陣法雙管齊下。玄學家區師傅推算，在這股強大風水助力加持下，郭富城極有機會在未來三年內成功圓夢，抱得「慈菇椗」。

天王化身二十四孝慈父湊女

追仔固然重要，但郭富城對家中幾位掌上明珠的寵愛依然有增無減。早前他便率領一家五口，連同外父外母三代同堂暢遊新加坡，行程極其充實，玩盡主題樂園、海洋館及野生動物園，沿途郭富城更主動抱實細女悉心呵護。日前一家人返抵香港在機場等候行李時，大女興奮地幫手推行李車；身為賽車發燒友的郭富城隨即「車神」上身，親自在旁指導、細心傳授操控技巧，父女溫馨互動溢於言表，盡顯「女兒奴」本色。