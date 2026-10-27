三代同糖｜歐瑞偉落單劇情抄《恭喜八婆》橋　監製解釋相似原因

接替長壽神劇《愛·回家之開心速遞》的無綫全新處境劇《愛·回家之三代同糖》，開播以來收視仍處於摸索階段。為打破悶局，劇組繼早前急召實力派徐榮加盟救亡後，近日再大打「友情牌」，力邀《開心速遞》靈魂人物「KC」歐瑞偉與「三太」樊亦敏驚喜加入，而劇中歐瑞偉與車婉婉的英文點餐戲意外成為網民熱話，該橋段更被指與電影《恭喜八婆》的經典場面極相似。

「KC」歐瑞偉與「三太」樊亦敏加入《三代同糖》。（陳釗 攝）

茶記英文點餐大戰

劇中歐瑞偉化身茶餐廳侍應全程黑面上陣，面對車婉婉點餐時態度極其不耐煩，惡劣催促：「係咪落單？係就快手！」車婉婉順口點了一道港式名物「粟米肉粒飯，唔該」，豈料歐瑞偉突然要求她「講英文！」，車婉婉隨即機智搬出網上廣為流傳的港式神級直譯「Show Me Your Love Rice」，被再度喝斥後更自信加碼「Show Me Your Love Fried Rice」；歐瑞偉隨即氣頂，用筆指著菜牌怒吼：「A、B、C、D，講英文呀！」受驚過度的車婉婉唯有無奈屈服，弱弱回應：「A餐，唔該。」二人對決喜感十足，火花四濺！

歐瑞偉：「講英文！」（FB@歐瑞偉）

車婉婉神級翻譯。（FB@歐瑞偉）

二人對決喜感十足。（FB@歐瑞偉）

火花四濺！（FB@歐瑞偉）

致敬《恭喜八婆》林雪千嬅經典對白

這段茶記爆笑交鋒，旋即令不少影迷秒速聯想到2019年彭浩翔執導的喜劇電影《恭喜八婆》中，林雪與楊千嬅的影壇神級名場面。當年林雪飾演的暴躁侍應，面對楊千嬅點「菠蘿油、凍檸茶少甜」時同樣暴怒喝罵：「你香港人嚟㗎？點餐講英文嘛！」在楊千嬅結結巴巴直譯「Pineapple butter……」之際，林雪隨即拍枱狂吼：「講英文呀！A餐、B餐、C餐、D餐，要邊個餐？」幾乎如出一轍的情境設計與節奏，重現了這段深植港人心底的經典笑料。

楊千嬅點餐。（《恭喜八婆》截圖）

林雪要求點餐講英文。（《恭喜八婆》截圖）

林雪拍枱狂吼。（《恭喜八婆》截圖）

網民反應兩極

劇集播出後隨即引來網民洗版熱議，觀眾反應相當熱烈。有人懷念林雪原版的渾然天成，直言「林雪自然啲」、「林雪好笑d」；但亦有大批電視迷認為「呢幕好笑」、「好笑就得」，並指該幕令「成套劇即刻好笑咗」，認為處境喜劇正需要這類本土無厘頭笑料刺激火花。

有網民力撐並認為「呢幕好笑」。（FB截圖）

有網民覺得「好笑就得」。（FB截圖）

有不少網民則認為「林雪好笑d」。（FB截圖）

有網民懷念林雪原版的渾然天成。（threads截圖）

監製羅永賢親證向《恭喜八婆》致敬

面對外界熱烈討論劇中車婉婉嗌ABCD餐橋段與林雪演出的電影《恭喜八婆》相似，監製羅永賢接受《香港01》訪問時，指是為了向電影致敬，並回應：「只可以話向佢哋致敬啦，好多觀眾都會覺得呢個情節有趣，我哋會向佢致敬啦！橋嘅嘢好多時候會撞嘅。」

監製羅永賢回應：橋好多時會撞。（盧振輝 攝）

車婉婉談致敬橋段：同社會接軌

至於車婉婉接受《香港01》訪問時，她說：「好多劇集都會致敬其他電影，所以如果我哋真係致敬真係好應該！」車婉婉透露未來還會有很多致敬參考橋段，「始終我哋係處境劇，一啲社會討論度高、社會討論點，我哋會寫落去係好正常，因為劇境劇就係拍得好快、出得好快，同社會接軌。」