賈曉晨再度公開處刑樊少皇　曝光女兒回族美貌被封「最美星二代」

現年44歲的賈曉晨（JJ）與武打影星樊少皇於2016年結婚，婚後育有兩女「小飯兜」及「小飯團」，一家四口生活低調又幸福。日前賈曉晨在社交媒體分享帶全家暢遊北京環球影城參與萬聖節活動的合照，豈料歡樂背後秒變「公開處刑大會」，賈曉晨忍不住在社交媒體大吐苦水，聲討老公出門「乜都唔記得」的糊塗行徑；而8歲大女「小飯兜」驚為天人的洋娃娃神顏與過人膽色，更火速引爆全網洗版熱議！

一家四口生活低調又幸福。（IG@jj_fatumai）

8歲小飯兜神顏複製媽咪回族基因

相中所見，8歲的大女小飯兜再度驚艷網民眼球。她完美繼承了母親賈曉晨回族美人特質，精緻鵝蛋臉配上一雙水汪汪的深邃混血感大眼睛，鼻樑高挺、五官輪廓立體如洋娃娃，天生一副美人胚子！當日她紮起俏皮雙馬尾，眼角貼上閃爍紅色水鑽點綴，星味與仙氣滿瀉，被網民一致封為「最美星二代」。更令人讚嘆的是，這位小美女外表嬌滴滴卻「膽色過人」，面對園區內陰森恐怖的萬聖節鬼屋不但毫無懼色，更全程陪媽媽連闖4間鬼屋，賈曉晨事後更笑爆愛女竟然「嫌唔夠嚇人」，勇氣十足！

8歲小飯兜神顏複製媽咪回族基因。（小紅書@賈曉晨）

獲網民大讚「最美星二代」。（小紅書@賈曉晨）

全程陪媽媽連闖4間鬼屋。（小紅書@賈曉晨）

大頭蝦行為遭老婆逐項數

反觀平日以一身硬橋硬馬真功夫示人的「武打猛男」樊少皇，今次卻形象大反轉，淪為老婆口中的「大頭蝦豬隊友」。賈曉晨於社交媒體忍不住大吐苦水，公開連環控訴老公出門糊塗行徑：「忘記帶證件，忘記帶自己包包，忘記給我帶水等等等，啥都忘！」更搞笑的是，一家人原本打算挑戰萬聖節鬼屋，樊少皇僅僅陪玩一間便體力不支大叫「攰」，加上細女小飯團覺得「好驚」，兩父女隨即火速「舉白旗投降」，剩下4間鬼屋全由賈曉晨與大女合力闖關。賈曉晨更特意貼出一張樊少皇頭戴骷髏面罩的照片，並加上箭嘴打上「就是他」，大肆聲討！

樊少皇遭老婆「公開處刑」。（小紅書@賈曉晨）

JJ個妝好有節日氣氛。（小紅書@賈曉晨）

50次離婚玩笑藏甜蜜

這場家庭樂意外演變成搞笑「愛的審判現場」，不少網民紛紛笑指這正是老夫老妻專屬的打情罵俏，甜蜜又溫馨；亦有網民留言調侃：「下次請把爸爸忘記在家不帶他」，賈曉晨隨即幽默現身回覆認同：「是的，下次可能他自己就會把自己忘記帶上」。夫妻倆過往雖常開玩笑自嘲「一日諗50次離婚」，但每次同框依然笑聲不斷，這場充滿煙火氣的「家庭鬧劇」，再次令一眾粉絲感受到二人真實逗趣的婚姻日常。

網民留言調侃：「下次請把爸爸忘記在家不帶」。（小紅書截圖）