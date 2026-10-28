孫儷罕回應與鄧超離婚傳聞「給女兒安全感」　揭夫妻私下相處模式

近日，知名演員孫儷作客由楊瀾主持的對話節目《向內一公里》，兩人在上海郊區的農場中漫步對談。一向低調的孫儷，罕見地在鏡頭前大方分享了與丈夫鄧超的婚姻默契，以及與一對兒女（等等、小花）的溫馨日常，展現了她在螢幕外，充滿智慧與溫度的「母親」角色。



孫儷分享兒女成長日常 兒子一句話道出一家四口幸福

談及家庭，孫儷的眼神充滿溫柔。她分享了一段讓她深受感動的往事：兒子「等等」在幼稚園時，老師曾問他覺得最幸福的時刻是什麼，他回答：「我們一家四口坐在一起吃飯，就是最幸福的時刻。」這句話讓孫儷深刻體會到，食物不僅是果腹，更是人與人之間最直接的愛與連結。

孫儷、鄧超和子女們。（微博圖片）

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女兒「小花」同樣有著超越年齡的成熟。孫儷透露，前段時間家裡養了多年的愛犬過世，她親自帶著孩子們去醫院與狗狗告別，為他們上了一堂深刻的「生命教育」課。小花在悲傷之餘，告訴媽媽自己懂得了什麼是生離死別，並說：「陪伴就是愛，生命都是有限的，只要人在的時候，盡力陪伴就好。」這番話讓孫儷倍感欣慰。

孫儷正面回應鄧超離婚傳聞 親揭如何給女兒安全感

身處娛樂圈，孫儷與鄧超的婚姻時常成為外界八卦的焦點。面對網路上的「離婚」謠言，孫儷選擇了最坦誠的處理方式。當女兒小花因為同學的討論而感到擔憂時，孫儷直接將新聞拿給女兒看，並告訴她：

我們四個人天天在一起吃飯，爸爸媽媽只要不工作都在家。以後看到這種事情，直接來問我，我會如實告訴妳。

她認為，不要讓家人之間互相猜測，坦誠溝通才能避免關係中出現麻煩。

孫儷揭鄧超私下相處模式 夫妻約定不會同時外出拍戲

被問及丈夫鄧超在家中是否分擔家務時，孫儷笑言鄧超「不太會做家務」，但他會在一旁陪伴，

我做飯的時候他陪我聊天，提供情緒價值。

這對演藝圈的模範夫妻在事業與家庭間也有著極佳的默契。孫儷透露，兩人的共識就是「不能同時去拍戲」，只要一個人外出工作，另一個人就一定會留在家中陪伴孩子。即使沒有工作，一家人每天也會聚在一起吃飯、旅遊，給足孩子滿滿的安定感與安全感。

孫儷育兒觀曝光！鼓勵孩子接觸大自然 從小培養獨立能力

在育兒理念上，孫儷主張讓孩子多接觸大自然，不要養得太「精細」。她認為現在的孩子接觸泥土和自然菌群的機會太少，導致過敏體質增加，因此她鼓勵讓小孩「稍微粗糙一點、髒一點挺好的」。

同時，她也非常強調培養孩子的獨立能力：

父母總有一天會離開他們，小孩從小就要學會怎麼去照顧自己。

她不把孩子的興趣當成自己的「任務」，例如女兒學拉丁舞、兒子喜歡做糖葫蘆，她都放手讓孩子自己去摸索，不強加功利性的期望。

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