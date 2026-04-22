孫儷兒子近照曝光酷似甄嬛引熱議　發文澄清移民英國傳聞獲激讚

內地女演員孫儷曾在《甄嬛傳》中飾演甄嬛從而被觀眾熟知。2010年與男演員鄧超結婚，兩人育有一兒一女。近日孫儷兒子「等等」鄧涵之打籃球影片曝光，視頻中等等的五官、骨相與母親高度相似，酷似孫儷在《甄嬛傳》中「甄嬛」的少女時期形象。



《甄嬛傳》中的孫儷（《甄嬛傳》劇照）

孫儷兒子酷似「甄嬛」

孫儷的兒子「等等」擅長打籃球，14歲的時候就曾率隊贏得籃球比賽亞軍，父親鄧超也會在閒暇的時候陪伴兒子一起打籃球。在曝光的「等等」打籃球的影片中，年僅14歲的他身高直逼180cm，「等等」的眉眼輪廓、下頜線及唇下痣等特徵都和年少時的孫儷極為相像。尤其是他身上清冷疏離的氣質更是與孫儷在《甄嬛傳》初入宮時的剛入後宮之時清純靈動的樣子高度相似，不少網民都打趣稱他為「鈕祜祿·等等」、「少年甄嬛」。

孫儷兒子酷似「少年甄嬛」。（Weibo圖片）

孫儷兒子酷似「少年甄嬛」。（Weibo圖片）

孫儷蔣欣力破不合傳聞

近日，蔣欣轉發孫儷的微博為其宣傳新劇《危險關係》，隨後孫儷回應蔣欣，並問「昨晚看了嗎？喜歡嘛」，蔣欣表示陪媽媽一起看的！兩人通過微博的互動，徹底粉碎了持續多年的不和傳聞。其實早在2025年，孫儷便曾公開澄清過兩人之間的關係，表示她們會在社交賬號上聊天。此前網上有傳聞，稱蔣欣當年試鏡孫儷劇中閨蜜一角落選，該角色最終由孫儷推薦的童蕾出演。對此導演汪俊後續也出面解釋，當時是因為劇組經費有限，需要控制片酬所致。

甄嬛传13周年重逢VOGUE大片。（Weibo圖片）

孫儷鄧超澄清移民謠言

早前媒體曾爆料宣稱孫儷、鄧超一家全家移居英國。稱其早已取得香港身份，夫婦亦在倫敦置下高端住宅，安排孩子就讀當地知名私立院校，不少網友因此質疑孫儷長期缺席內地演藝工作。面對諸多傳言，鄧超孫儷在夫妻結婚十五週年發文回應，「很喜歡上海的小家，要在這裡一起慢慢變老」，此番言論澄清移民的傳聞。鄧超同步曬出家庭日常動態，社交平台IP位址顯示身處上海，進一步駁斥相關謠言。