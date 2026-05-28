孫儷酷熱穿冬裝拍戲中暑險暈倒　激動狂吼致眼白爆血管驚呼嬲到爆

內地女星孫儷平日忙於拍戲，經常透過社群分享生活點滴，連日高溫炎熱，體感溫度甚至破41度，許多人熱到汗流浹背、懷疑人生，孫儷也發文自曝最近拍戲時身體出現狀況，不但有中暑反應，眼睛還出現血管爆裂泛紅，忍不住直呼：「血管是被我氣爆的嗎？」



孫儷最近為新戲開工，她發文提到當日拍攝一場情緒激動的戲份，形容該場戲：

「是全劇最生氣著急的戲」

「急到不行，用力大吼，急到爆炸的那種」



孫儷（微博@turbosun）

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加上天氣炎熱，她與同場演員都出現頭暈、噁心想吐的中暑症狀，在緊急服用藿香正氣水才緩解不適，但仍因疑似拍戲情緒太過激動，導致眼睛也受影響，隔天發現在眼白部分出現血管破裂狀況，經檢查確認為結膜下血管破裂。

據了解，孫儷拍攝中的新戲因情節設定因素，需穿上羊毛衫加牛仔外套的戲服，先前其助理就曾透露，拍攝時體感溫度高達43度，孫儷經常拍到汗流浹背，還趁空檔頂著高溫織毛衣，令網友直呼：「這就是所謂的心靜自然涼嗎？」引來不少粉絲紛紛留言表達關心。

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