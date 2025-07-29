42歲視后被大陸音樂人批評「不是好演員」惹公憤　網民：爹味說教

孫儷演技精湛、獲獎無數，主演作品「後宮甄嬛傳」、「羋月傳」、「安家」等劇，令粉絲看千遍不厭倦，近期的電視劇「蠻好的人生」再創造一波話題，魅力無法擋。不過，近日卻有大陸音樂人三寶上節目直言「孫儷不是一個好演員」，立刻引來身為孫儷粉絲的老婆萬千惠反駁，引發網友熱議。



大陸音樂人三寶上節目直言「孫儷不是一個好演員」。（截圖）

大陸音樂人三寶上節目直言「孫儷不是一個好演員」。（截圖）

大陸音樂人三寶上節目直言「孫儷不是一個好演員」。（截圖）

三寶近日和老婆萬千惠上陸綜「姐姐請吃飯」節目，由於萬千惠是孫儷的忠實粉絲，光「甄嬛傳」就看了80多遍，連劇中台詞也倒背如流，三寶因老婆關係，經常陪著看戲，討論到孫儷時，三寶表示：「在我的概念中，她不是一個好演員，好演員應該多變。」並以「百變」作為衡量標準，認為優秀演員應具備「角色多變」能力，能駕馭反差大的角色，正所謂「演什麼像什麼」，此番言論，萬千惠立刻反駁，2人在節目中有一番激辯。

孫儷憑《羋月傳》勇奪白玉蘭獎 最佳女演員獎，獲封視后。（《羋月傳》劇照）

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製作單位在節目播出前，曾詢問過三寶此內容是否適合公開，他則表示：「無所謂，這是我的觀點。」而節目內容也引來網友不同聲浪，部份網友認為他的言論只是故意與妻子抬槓，其實是夫妻間的日常互動模式，而非嚴肅的藝術批評，指他是音樂人，卻跨界評論演員，標準過於主觀，另外，還有些網友認為三寶否定妻子的偶像，滿口帶有「爹味說教」的意味，其實是為了彰顯丈夫的權威。

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