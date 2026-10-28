應采兒13歲仔Jasper暴風抽高目測175cm　似陳小春餅印零架子獲讚

現年43歲的應采兒與陳小春結婚多年，育有兩子Jasper（陳胤捷）與Hoho，家庭生活美滿。日前有網民在上海主題樂園「野生捕獲」應采兒帶同大仔Jasper出遊，期間竟巧遇內地男星鄧超與愛女「小花」。兩家人在園區內不期而遇，應采兒與鄧超隨即停步寒暄，表現十分熟絡，兩大星爸星媽同框，迅即吸引大批途人目光。

Jasper（陳胤捷）與Hoho。（應采兒微博圖片）

Jasper愈大愈有型！（IG@jordan_chan_36）

Jasper暴風抽高五官神複製爸爸

全場焦點落在13歲的大仔Jasper身上。當日Jasper穿上淺藍色寬鬆T恤，散發滿滿的陽光少年氣息。不少網民驚嘆Jasper已褪去童年時的稚氣，五官愈大愈似爸爸陳小春，標誌性的笑容更與爸爸如出一轍。除了顏值神複製爸爸，Jasper的身高同樣引發熱議。穿著平底鞋的Jasper站在媽媽身旁，目測身高已超越應采兒，已達175cm。

網民在主題樂園偶遇應采兒與兒子Jasper。（微博圖片）

更偶遇內地藝人鄧超。（微博圖片）

零架子「排排企」影大合照

除了星二代的成長惹人注目，兩家人的超親民作風更獲網民一致讚賞。在樂園遊玩期間，面對大批認出他們的遊客，應采兒與鄧超不但毫無明星架子，亦完全沒有避忌，更由途人協助掌鏡，與同行友人齊齊「排排企」大方合照。合照時Jasper十分乖巧地站在後排，面帶親切笑容，大方得體的表現展現出良好家教，被網民狂讚「超貼地」、「毫無距離感，親民度爆燈」。