陳小春地獄式要求兒子主科全A　傳應采兒捨演藝事業赴英全職陪子

撰文：種嚶嚶
出版：更新：

陳小春與應采兒於2010年登記結婚，2013年生下大兒子陳昊廷（Jasper），Jasper五歲時隨爸爸參與錄製內地綜藝節目《爸爸去哪兒第五季》爆火。現今13歲的Jasper即將前往英國升讀初中一年級，近日他在接受訪問時大吐苦水，透露自己因爸媽過度嚴格面臨不小的學業壓力。

Jasper接受訪問時自揭求學之路充滿極大壓力。（Weibo@看看新闻Knews）

陳小春應采兒對Jasper要求極高

Jasper在訪問中透露，父母在學業方面對他要求十分嚴格，規定他中文、英文、數學三科主科成績全都要拿到A或以上才算達標。最令Jasper頭疼的科目就是中文，他表示因為自己在內地讀書時，主要是以英語與他人交流，但應采兒卻對他的中文水平要求極高，力求他達到優秀水準，這無疑對Jasper是個艱難的挑戰。但無可否認，Jasper在父母的嚴格監督下，成績相當優異，現已精通普通話、粵語、英文三種語言甚至連法文也朗朗上口。

陳小春應采兒對Jasper要求極高。（IG@yingcaier）
陳小春應采兒對Jasper要求極高。（IG@yingcaier）

應采兒疑暫停工作全職陪讀

日前，就曾有網民在英國倫敦地鐵偶遇應采兒與Jasper，網民聯想到，早前陳小春曾透露「兒子要國外讀書」，如今兩人在英國現身，紛紛猜測應采兒是陪同兒子讀書，親自到當地安排升學事宜。另有消息指出，應采兒為了能長期陪伴兒子在英國讀書，未來將會暫停演藝圈的工作，全職陪伴兒子。

應采兒疑暫停工作全職陪讀。（IG@yingcaier）
應采兒疑暫停工作全職陪讀。（IG@yingcaier）
張凌赫活動引狂迷擠爆玻璃門被迫取消　發文致歉機票住宿損失全包60歲朱麗蒨超市被捕獲　凍齡狀態驚人　烏黑長髮印證華仔廣告金句李蘊曬家庭度假照疑反擊前夫　曾遭羅章冠暗寸忽略仔女兼背叛婚姻何猷君奚夢瑤法國舉行婚禮以低調禮服現身晚宴　曬甜蜜合照勁溫馨龐卓欣赴泰考察婚禮場地向未婚夫示愛　深V喱士透視婚紗大騷身材
陳小春
應采兒
Jasper陳胤捷
香港藝人動向