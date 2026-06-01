陳小春地獄式要求兒子主科全A　傳應采兒捨演藝事業赴英全職陪子

陳小春與應采兒於2010年登記結婚，2013年生下大兒子陳昊廷（Jasper），Jasper五歲時隨爸爸參與錄製內地綜藝節目《爸爸去哪兒第五季》爆火。現今13歲的Jasper即將前往英國升讀初中一年級，近日他在接受訪問時大吐苦水，透露自己因爸媽過度嚴格面臨不小的學業壓力。

Jasper接受訪問時自揭求學之路充滿極大壓力。（Weibo@看看新闻Knews）

陳小春應采兒對Jasper要求極高

Jasper在訪問中透露，父母在學業方面對他要求十分嚴格，規定他中文、英文、數學三科主科成績全都要拿到A或以上才算達標。最令Jasper頭疼的科目就是中文，他表示因為自己在內地讀書時，主要是以英語與他人交流，但應采兒卻對他的中文水平要求極高，力求他達到優秀水準，這無疑對Jasper是個艱難的挑戰。但無可否認，Jasper在父母的嚴格監督下，成績相當優異，現已精通普通話、粵語、英文三種語言甚至連法文也朗朗上口。

陳小春應采兒對Jasper要求極高。（IG@yingcaier）

陳小春應采兒對Jasper要求極高。（IG@yingcaier）

應采兒疑暫停工作全職陪讀

日前，就曾有網民在英國倫敦地鐵偶遇應采兒與Jasper，網民聯想到，早前陳小春曾透露「兒子要國外讀書」，如今兩人在英國現身，紛紛猜測應采兒是陪同兒子讀書，親自到當地安排升學事宜。另有消息指出，應采兒為了能長期陪伴兒子在英國讀書，未來將會暫停演藝圈的工作，全職陪伴兒子。

應采兒疑暫停工作全職陪讀。（IG@yingcaier）