李彩演翻跳《NEON》被批刪片道歉！編舞師再踩「沒人跳對」引公憤

韓國限定女團IZ*ONE前成員李彩演（又譯：李彩燕）日前翻跳新人女團A2O LITE出道曲《NEON》的短片爭議持續延燒。原本旨在打破經紀公司藩籬、互相帶動熱度的「舞蹈挑戰（Dance Challenge）」，近期卻演變成一場荒謬的公關災難：先是頂級舞擔李彩演因舞蹈風格放鬆遭網絡圍剿刪片道歉，隨後該曲編舞師J-Black更在受訪時公開挑剔「翻跳的藝人沒一個跳對」，引發全網強烈反彈。事件不僅引發外界對極端粉絲圈「獵巫」行為的批評，揭示了短片社交文化徹底變質的病態現狀。



韓國限定女團IZ*ONE前成員李彩演（又譯：李彩燕）日前翻跳新人女團A2O LITE出道曲《NEON》的短片爭議持續延燒。（IG@chaestival_）

《NEON》編舞師J-Black在受訪時公開挑剔「翻跳的藝人沒一個跳對」，引發全網強烈反彈。（IG@jblack_n_pink）

隨手翻跳遭逐格審判 李彩演自責「速學20分鐘」刪片並道歉

作為韓流公認的頂級舞擔，李彩演日前在社交平台分享以個人標誌性輕盈身段演繹的《NEON》挑戰，卻引來部分網民苛責其「力度不足、態度散漫」。

李彩演翻跳《NEON》短片。

作為韓流公認的頂級舞擔，李彩演日前在社交平台分享以個人標誌性輕盈身段演繹的《NEON》挑戰（圖片左）。(網上圖片)

作為韓流公認的頂級舞擔，李彩演日前在社交平台分享以個人標誌性輕盈身段演繹的《NEON》挑戰（圖片左）。(網上圖片)

李彩演日前在社交平台分享以個人標誌性輕盈身段演繹的《NEON》挑戰，卻引來部分網民苛責其「力度不足、態度散漫」（圖片左）。(網上圖片)

面對強烈輿論壓力，李彩演將短片轉為私人影片，並於深夜在付費通訊平台Bubble發長文卑微道歉。她坦言該編舞難度極高，自己純粹覺得帥氣、僅花了約20分鐘速學就拍片挑戰，本意是出於尊重與應援，卻自責「因急躁而未達最佳狀態」。大批理智網民紛紛聲援：「隨手拍的社交短片都要被逐格審判，簡直苛刻到令人窒息！」「原本是好心幫忙宣傳，現在搞到藝人要自我檢討，荒謬至極。」

面對強烈輿論壓力，李彩演將短片轉為私人影片，並於深夜在付費通訊平台Bubble發長文卑微道歉。（IG@chaestival_）

李彩演坦言該編舞難度極高，自己純粹覺得帥氣、僅花了約20分鐘速學就拍片挑戰，本意是出於尊重與應援，卻自責「因急躁而未達最佳狀態」。(網上圖片)

隨手拍的社交短片都要被逐格審判，簡直苛刻到令人窒息！ 網民留言

編舞師公開補踩一腳「沒人跳對」 網民痛斥情商低

在李彩演被迫道歉之際，《NEON》的編舞師J-Black的專訪言論再度激化矛盾。據韓國娱乐媒体TenAsia報道，J-Black受訪時解釋《NEON》開場動作並非單純抖肩，而是「肩膀隨節奏左右上下扭動」。隨後更直言：「我看過其他藝人拍的challenge，發現沒有一個把這個動作跳對的（笑）。」文中僅點名男團TWS兩位成員跳得最接近原版。

男團TWS兩位成員翻跳《NEON》短片。

在李彩演被迫道歉之際，《NEON》的編舞師J-Black的專訪言論再度激化矛盾。（IG@jblack_n_pink）

據韓國娱乐媒体TenAsia報道，J-Black受訪時直言：「我看過其他藝人拍的challenge，發現沒有一個把這個動作跳對的（笑）。」（微博@泡菜那些事）

據韓國論壇Instiz討論熱帖，J-Black受訪時解釋《NEON》開場動作並非單純抖肩，而是「肩膀隨節奏左右上下扭動」。（微博@泡菜那些事）

這番言論瞬間惹怒中韓廣大網民，留言區紛紛斥責其缺乏同理心與職業情商：「人家偶像好心抽空幫你們新人免費宣傳帶熱度，不道謝就算了，還要被你公開評分公審？」「李彩演才剛卑微道歉，編舞師轉頭就踩一腳，情商到底有多低？」

網民對於《NEON》編舞師專訪言論的留言。（微博@泡菜那些事）

網民對於《NEON》編舞師專訪言論的留言。（微博@泡菜那些事）

粉絲圈苛刻疊加專業傲慢 兩相對照扼殺同業互助生態

李彩演被迫道歉與編舞師的公開挑剔相互夾擊，集中反映出韓流舞蹈挑戰文化的畸形困境。Challenge文化是由歌手ZICO（禹智皓/Woo Ji-ho）於2020年《Any Song》引爆的熱潮，本質是非正式場合的跨經紀公司聯動與輕鬆分享。然而如今前端有極端粉絲圈以「打歌舞台」的高壓標準逐格審查，後端又有編舞師以「正宗技術權威」的傲慢姿態公開挑刺。

Challenge文化是由歌手ZICO（禹智皓/Woo Ji-ho）於2020年《Any Song》引爆的熱潮，本質是非正式場合的跨經紀公司聯動與輕鬆分享。（IG@woozico0914）

網民紛紛感嘆，這場由網絡欺凌與低情商發言共同構成的鬧劇，只會徹底摧毀偶像之間真實放鬆的社交空間，讓原本互惠互利的短片生態加速走向僵化。