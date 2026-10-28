A2O LITE成員介紹｜出道曲〈NEON〉爆紅！OA外貌被譽像Jessica

韓國近期超具話題的第六代女團A2O LITE，剛出道亮相已吸引關注，從中毒性音樂旋律，到超強的舞蹈表現力，甚至平均外貌水準，都囊括所有娛樂話題，奪得多個音樂節目冠軍。A2O LITE由SM娛樂創辦人李秀滿打造的9人女團，主打「Zalpha Pop」，以下整理她們的資料，平均年齡僅約15歲！



A2O LITE以數碼單曲〈NEON〉，在2026年10月13日正式出道，不到一周即奪下《THE SHOW》當周冠軍。A2O LITE為李秀滿在2024年於美國洛杉磯創立A2O娛樂（A2O Entertainment）後的第3個團體，連同A2O SOUL及A2O MAY，組成李秀滿的名字讀音。當中「LITE」主打多國年輕成員，如韓國、日本、中國、美國和泰國，加上少女時代成員Sunny親身指導，更易表現出Z世代與Alpha世代的文化特色。

韓國近期超具話題的第六代女團A2O Lite，剛出道亮相已吸引關注。(Getty Images)

女團A2O Lite (Getty Images)

A2O LITE成員1. OA Angel（OA）

出生日期：2013年2月8日

出生地：日本大阪

國籍：日本、美國



外貌被譽為「小Jessica」的OA，擁有日本和美國混血的精緻外貌，而且就讀國際學校、曾在英國倫敦留學，因此擅長多國語言。雖然看來冷靜自信，但她私下個性溫柔內向，而且有著大阪特色的幽默感。

A2O LITE成員1. OA Angel（OA）(IG@a2o.lite)

A2O LITE成員2. 梁淅瀝（XILI）

出生日期：2010年11月6日

出生地：中國浙江

國籍：中國



乳名為「小雨」，名字取自微雨潺潺的擬聲，透過詩人杜甫《春夜喜雨》中的名句「隨風潛入夜，潤物細無聲」，其父母寄語她能成為「善良且具格調」的人。XILI從小接受嚴格的舞蹈與體形塑造訓練，在隊內主要擔任領舞。

值得一提的是XILI出生自被網民盛讚的低調「天使家庭」，母親所經營的童裝店，長期開展公益活動，為貧困孩童提供衣物和鞋履；父親則有著國家二級心理諮詢師證書，為有需要的家庭提供親子關係與家庭教育的心理諮詢。而家中更會收養及救助無家可歸的流浪狗。

A2O LITE成員2. 梁淅瀝（XILI）(IG@a2o.lite)

A2O LITE成員3. 盛艾敬（AIJING）

出生日期：2013年4月24日

出生地：中國北京

國籍：中國



同樣擔任領舞，亦是隊中忙內之一，AIJING具備卓越的舞蹈與控台實力，被網民封為「小BoA」。她在出道前小有名氣，曾獲WOD世界街舞大賽冠軍，亦涉足影視圈，出演2025年刑偵犯罪劇《刑警的日子》。

雖然她個性活潑好動、常擺出鬼馬姿勢，吸引粉絲們關注和照顧，但同時因不夠體面的應變力，以及中韓兩地報章指其父母被爆長期拖欠員工薪資，引起不少爭議。

A2O LITE成員3. 盛艾敬（AIJING）(IG@a2o.lite)

A2O LITE成員4. 鄭詩英（YOUNG、隊長）

出生日期：2008年10月27日

出生地：韓國京畿道

國籍：南韓



以穩健的歌聲擔任隊內主唱和隊長，YOUNG畢業於翰林演藝藝術高等學校，自小得到正規和具系統化的聲樂、鋼琴與器樂訓練，在出道前是知名音樂學院的明星學員，更曾被李秀滿盛讚擁有「紮實人聲堆疊」的高標準唱功。

A2O LITE成員4. 鄭詩英（YOUNG、隊長）(IG@a2o.lite)

A2O LITE成員5. 八木沼姫（HIMEKI）

出生日期：2009年10月5日

出生地：日本

國籍：日本



來自日本的HIMEKI，是隊內的門面之一，擁有清秀的外貌和氣質，更被網民譽為「小高石明里」。她出生自愛好球類運動的家庭，自小跟隨家人進行高強度體能訓練，因此在跳高難度舞蹈動作時，都能做到「核心極穩、毫不喘氣」的特質。

A2O LITE成員5. 八木沼姫（HIMEKI）(IG@a2o.lite)

A2O LITE成員6. 李恩智（VORA）

出生日期：2010年2月10日

出生地：韓國首爾

國籍：南韓



被網民視為「Ace」的成員，曾為韓國頂尖樂府「SMMA Academy」的核心學員，歌聲具有少女的清亮感和爆發力。她亦因一把清爽短髮吸引注意，同時因小學時拍攝的「果倍爽」廣告，獲讚可愛及具明星特質。

A2O LITE成員6. 李恩智（VORA）(IG@a2o.lite)

A2O LITE成員7. Rada Kanjanapruk （RADA）

出生日期：2011年4月11日

出生地：泰國

國籍：泰國



擁有超強的音樂天賦，在8歲時參與泰國曼谷古典音樂節，憑出色的鋼琴演奏，獲得最高榮譽的白金獎盃；兩年後赴美參加Protégé國際聲樂比賽，贏得青年歌手古典組第一名，受邀到紐約卡內基音樂廳（Carnegie Hall）進行音樂會演出。她在4歲起接受專業聲樂訓練，在電影《魔雪奇緣2》泰語版中，更為幼年時期的安娜配音與歌曲演唱。

此外，她亦精通泰語、韓語、英語與中文等，在泰國曾擔任過電視節目主持人。

A2O LITE成員7. Rada Kanjanapruk （RADA）(IG@a2o.lite)

A2O LITE成員8. 馬西桐（MERCI）

出生日期：2011年5月31日

出生地：中國浙江

國籍：中國



擔任模特兒已有8年，擁有豐富的鏡頭經驗，因此在鎂光燈下顯得格外自信。她的歌聲較為溫柔和甜美，深得姐姐粉絲喜歡。而她亦是BLACKPINK的忠實粉絲，故被網民稱為成功的追星典範。

A2O LITE成員8. 馬西桐（MERCI）(IG@a2o.lite)

A2O LITE成員9. 沈雅允（AYUNE）

出生日期：2013年1月29日

出生地：韓國京畿道

國籍：南韓



長有韓系「果汁相」的AYUNE，在出道前是位兒童模特兒，曾在多部電視廣告及歌曲MV中亮相演出，具有超強的親和感染力，加上清脆的音色，為歌曲的和聲部分注入滿滿的青春活力。