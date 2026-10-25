A2O LITE中國成員Aijing被指態度惡劣　拍照疑推隊友爭C位畫面曝

韓國新人女團A2O LITE成員Aijing被指態度惡劣，還被指控為了爭奪C位推搡（推擠）隊友！



最近父母陷入欠薪風波的13歲中國團員Aijing在近日一次團體合照時表現引發爭議，有網友指責她沒有顧及隊友Ayune的感受，疑似推搡隊友以爭奪中間的C位。

A2O LITE一次團體合照時，成員Aijing（右二）被指控為爭奪C位推搡隊友Ayune（右三）。（X@geumpu95）

更多A2O LITE成員Aijing與隊友Ayune合照站位畫面：

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根據《Koreaboo》報道，當時是一段音樂節目開播前的拍照環節，網傳影片顯示A2O LITE成員們排成一排，面對著鏡頭擺姿勢，而Aijing擺姿勢時雙臂向兩側伸展，部分遮擋住了站在旁邊的隊友Ayune，引起部分網友不滿，認為她應該更注意現場空間有限的問題，同時需要顧及其他成員的曝光度。

也有網民認為Aijing其實沒有必要同時伸展雙臂擺姿勢，就不會影響到旁邊的隊友。也有部分網民指責Aijing在拍照的過程中推搡Ayune，並認為從兩人的互動看來，Aijing似乎沒有顧及隊友的感受。但這段影片也並不能代表成員們的真實情況，Aijing的舉動也有可能只是無心之舉。

據悉，Aijing父母經營的一家公司被指拖欠前員工的工資，並陷入爭議事件，有前員工指控，這家位於北京，與Aijing父母有關聯的教育公司，從2024年開始就沒有按時支付員工工資。

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