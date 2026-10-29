尹子維被老婆徐冬冬狂粉連寫6篇萬字信勸離婚　火爆公開信件回擊

香港男星尹子維與擁有「第一美胸」稱號的大陸女演員徐冬冬自2018年相戀以來歷經多次分合，終在2023年甜美復合，並於隔年訂婚，最終登記結婚。沒想到，這段備受關注的演藝圈佳話，近日卻遭到狂熱網友的不當干擾，甚至引發一場網路風波。



一名自稱「深愛徐冬冬」的網友，自以為長期觀察兩人的婚姻狀況，斷定兩人「三觀、性格、氣場與生活節奏全面不合」，更指這段婚姻從頭到尾都是「勉強與將就」。該網友連續發布了6篇萬字長文，聲稱「錯誤的婚姻體面結束才是最好的成全」，勸尹子維主動放手，低調辦理協議離婚，並不斷標記尹子維的微博帳號。

35歲內地女星徐冬冬以平面模特出身，被封為「中國大陸第一美胸」，2024年和大15歲演員尹子維結婚。（徐冬冬小紅書）

點擊圖輯查看徐冬冬狂粉寫的萬字長信：

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面對狂粉的脫序行為，尹子維不再沉默，直接將其中一封萬字長信公開轉發至個人微博，並連續發文強硬回擊：

謝謝喜歡徐總！我們不會離婚！不會分手不會離婚！

更直接放話：「想搶走我的愛人，門都沒有！」霸氣回擊該網友。

事實上，兩人的感情歷經考驗反而更加堅固。雖然原定舉辦的婚禮因徐冬冬長輩離世而延期至年底，但兩人始終共同分擔家庭的悲喜。尹子維先前就曾公開表態：「後半生我的主業就是經營愛情，就算徐總哪天變了，我也不會撒手。」用實際行動展現對妻子的專一與承諾。

尹子維公開回擊後掀起網友討論，大批網友直言該狂粉行為太超過：

「婚姻不是選秀，不需要外人投票」

「配不配，輪不到你說了算」



甚至指出該狂粉連女方的名字細節都搞錯，簡直是荒謬至極。

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