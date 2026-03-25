尹子維徐冬冬終修成正果　世紀婚禮取消改為在「椰樹」辦粉絲晚宴

60年代邵氏當紅花旦胡燕妮正式榮升奶奶！其子尹子維與內地女星徐冬冬的戀情歷經多年波折，兩人自2018年相戀、經歷分手與戲劇性復合後，原定於今年2月舉行盛大婚禮，然而，因女方長輩突發重病，兩人決定將婚禮緊急煞停，改為低調的家庭宴會。日前，徐冬冬正式對外報喜，宣布兩人已經完婚，並透露將為一路支持他們的粉絲補辦答謝宴，這段經歷重重考驗的感情終於修成正果。

徐冬冬此前在抖音公開婚紗照，正式宣布婚期定於2026年2月26日，地點選在徐冬冬的家鄉哈爾濱。（抖音@徐冬冬）

徐冬冬早前已前往美國面見男方家長，更祝「準奶奶」胡燕妮生日快樂。（小紅書）

婚禮因長輩重病延後 低調完婚正式對外報喜

原定於2026年2月26日在徐冬冬家鄉哈爾濱舉行的世紀婚禮，因女方至親長輩病情突然惡化而生變。面對長輩在生死邊緣掙扎，徐冬冬與家人商議後，兩人於1月底發出緊急聲明，煞停鋪張的籌備工作，選擇全心全意陪伴家人度過難關。

但後續兩人婚禮因徐冬冬親戚病重，改為簡單的家庭聚餐。（小紅書圖片）

直至日前（3月23日），徐冬冬在社交平台上發布兩人的婚紗照，正式向大眾宣布喜訊，表示雙方已經成家，並在家人見證下低調完成了結婚儀式。

徐冬冬發布兩人的婚紗照，正式向大眾宣布喜訊。（小紅書圖片）

徐冬冬表示雙方已經成家，並在家人見證下低調完成了結婚儀式。（小紅書截圖）

籌辦專屬粉絲答謝宴 免費聚餐回饋多年陪伴

為彌補未有公開舉辦盛大婚禮的遺憾，徐冬冬透露目前正在認真籌備小型的粉絲答謝宴，計畫今年率先在娘家「椰樹」舉辦一場結合尹子維小型演唱會形式的答謝宴，活動僅邀請真心支持他們的粉絲參與，讓大家在輕鬆熱鬧的氛圍中免費聚餐與欣賞音樂。此外，他們亦計畫在另一座城市舉辦第二場純粉絲答謝會，以實際行動回饋網民多年來對這段感情的關注與鼓勵。

徐冬冬透露今年計畫在娘家「椰樹」舉辦一場結合尹子維小型演唱會形式的答謝宴。（小紅書截圖）

八年情路歷經離合 痴情追愛終修成正果

回顧兩人的感情歷程，可謂充滿戲劇性。兩人因合作電影《合約男女》而擦出愛火，自2018年公開戀情後，曾傳出當街爭執及男方夜會女星等負面新聞，徐冬冬更一度因壓力患上暴食症，體重飆升至63kg。雖然尹子維曾以3卡鑽戒求婚成功，但兩人仍於2022年黯然分手。

徐冬冬同尹子維因電影《合約男女》而撻著。（《合約男女》劇照）

分手後，尹子維在社交平台上展開了被網民戲稱為「追妻火葬場」的瘋狂追求攻勢，頻頻發布痴情文章苦勸舊愛。這份堅持最終打動了徐冬冬，兩人在2023年正式復合，並於2024年訂婚。如今這段感情終於開花結果，網民紛紛送上祝福，並感嘆男方在復合後對這段關係更為珍視。