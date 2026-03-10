兩大千禧男神杭州拍節目被捕獲　生圖曝光竟遭狠批：普通的兩路人

現年51歲的吳彥祖和50歲的尹子維是千禧年花美男代表，當年兩人合演電影《美少年之戀》，顏值驚艷影壇，至今仍是「男神」經典，其後兩人更與陳子聰、連凱組男團「Alive」，迷倒不少少女。雖然兩位男神已步入「五字頭」，但型格魅力依然不減。近日，這對好兄弟現身杭州拍攝綜藝節目《風華合伙人》被網民捕獲，意外引起一場「顏值爭議」。

吳彥祖和尹子維當年合演電影《美少年之戀》，顏值驚艷影壇，至今仍是「男神」經典。（電影截圖）

吳彥祖和尹子維，曾與陳子聰、連凱組男團Alive。（MV截圖）

吳彥祖懶理《九龍城寨之圍城》「終章」負評

吳彥祖近日成為新聞人物，皆因有傳電影《九龍城寨之圍城》「終章」，原本邀得日本型男木村托哉參演，但因中日關係緊張，最後由吳彥祖臨危受命「頂上」，不少網迷對此「換人」表示不滿，更引來不少影迷負評。不過，身為當事人的吳彥祖，心情似乎未受事件影響，近日與好兄弟尹子維現身杭州西湖，錄影綜藝節目《風華合伙人》，大方任由網民拍片、影相。

吳彥祖近日與好兄弟尹子維現身杭州西湖，錄影綜藝節目《風華合伙人》，被不少網民捕獲。（小紅書圖片）

吳彥祖狀態大勇。（小紅書圖片）

從流出的影片可見，兩人先在西湖邊體驗民族風情，吳彥祖更換上漢服、耳戴簪花，造型相當俏皮可愛，適逢三八婦女節，兩人更向女友送贈糕點及鮮花。隨後，兩人移師至一間開放式酒吧繼續錄影，雖然吸引不少人圍觀，但兩人表現專業且默契十足，不時有傾有笑，大曬多年兄弟情。

吳彥祖試穿漢服、耳戴簪花。（小紅書圖片）

造型好可愛。（小紅書圖片）

「一深一淺」型佬味濃 反被嘲似普通路人

而近年常被指顏值崩壞的吳彥祖，當日身穿淺色悠閒服飾，經悉心打扮，顏值依然在線；尹子維則配合以全黑打扮示人，兩人一深一淺，各自展現出不同的熟男魅力，狀態極佳。不過在留言區竟然有網民語出驚人，寫道：「其實這麼看也就挺普通的兩路人……」此言一出，隨即引起其他網民不滿，紛紛反擊「揶揄」該網民：「哎呦，你是江西吳彥祖嗎」、「看來江西人顏值都挺高」、「吳彥祖這張臉擱進任何歲數段的人裡都不是普通人吧……我們對路人的標準大概不大一樣」。

兩人拍節目吸引不少人圍觀。（小紅書截圖）

兩人顏值依然在線，還增添幾分男人味。（小紅書截圖）

網民撐二人自然老去

不少網民亦力撐兩位男神，大讚他們自然老去：「不做醫美，這個年紀不管是身材、五官、氣質，沒有一個普通的」、「一看就是大帥哥啊」、「還是以前的帥哥有特色」，甚至有人覺得尹子維「年紀越大越帥」、「越老越有味道」。可見即使步入半百之年，這對「美少年」在網民心中依然魅力不減。

兄弟情依舊。（小紅書截圖）