52歲林志穎出動半億法拉利慶生　豪包匹克球場身手矯健獲讚似30歲

「不老男神」林志穎日前迎來52歲生日，向來童顏兼活力滿瀉的他，今年一改傳統豪華飯局形式，豪氣包下整座室內匹克球場大搞運動主題派對。現場不僅化身成大型夜光狂歡盛會，更將頂級限量超跑搬進場中坐鎮，排場極盡奢華。



「不老男神」林志穎日前迎來52歲生日。（IG@jimmylin）

群星現身祝賀生日

派對現場星光熠熠，唐禹哲、瘦子（E.SO）、八三夭主音阿璞以及歐弟（歐漢聲）等圈內好友紛紛現身熱情祝賀。全場滿佈紫光燈、霓虹燈飾及飄浮飛艇，連球網與球拍均特製成螢光效果，現場更有啦啦隊熱舞助興。為呼應運動主題，特製生日蛋糕亦打造成立體匹克球造型，玩味十足兼具巧思。

不少好友到場慶賀。（IG@kellymermaidchen）

蛋糕上充滿匹克球和跑車元素。（IG@kellymermaidchen）

豪包球場打夜光匹克球。（IG@kellymermaidchen）

偕愛妻甜蜜放閃 網民讚似30歲

穿上球衣的林志穎在球場上靈活揮拍，身手矯健完全看不出已年過半百；名模愛妻陳若儀（Kelly）亦全程在旁貼心相伴，兩人甜蜜依偎吹蠟燭合照，羨煞旁人。不少網民看過慶生照片後紛紛大讚他保養得宜：「話佢30歲我都信！」、「果然是永遠的十七歲少年！」

出動價值半億法拉利。（IG@kellymermaidchen）

半億法拉利新馬王坐鎮

作為演藝圈公認的「愛車狂魔」，林志穎的生日派對自然少不了頂級座駕。身為台灣首位入手「新世代法拉利馬王」Ferrari F80的車主，愛車如命的他直接將新車運進球場中央展示。該款超跑全球僅限量799部且早已售罄，他更特別以專屬「幸運紅」烤漆全車訂製，市價高達2億新台幣（約5,200萬港元），霸氣展現雄厚財力與車界人脈。