78歲甄珍久違露面　親揭四大男神私下面目　爆秦祥林當年走紅內幕

78歲影后甄珍久違露面！台灣「中時新聞網」報道，她於星期日（10月25日）受邀出席在蘇州舉辦的「2026致敬經典國際修復電影展」，擔任經典名作《心有千千結》的映後活動嘉賓。當天她身穿一襲粉色繡花套裝登台，並在現場分享當年的入行趣事與早期合作過的四大「男神」。



甄珍是港台第一代玉女紅星，也是金馬獎終身成就獎得主，演藝生涯累積了近90部電影作品。被問到最喜歡哪部電影時，她說：「每一部我都非常用心去拍，從不遲到早退，我很負責任，像上班一樣地工作。」在眾多作品中，她特別偏愛《一簾幽夢》《彩雲飛》《海鷗飛處》《心有千千結》及《四季花開》等，並表示相對不那麼喜歡的是《我的媽媽》。

甄珍與秦祥林（《心有千千結》劇照）

有趣的是，甄珍小時候的志願並非當明星，而是想當車掌小姐（巴士售票員）。她笑言：

我們讀書的時候，車掌小姐的權威有多大？一吹口哨車子就開了，所以我想當車掌小姐。

她坦言自己以前也不愛看電影，之所以成為演員全是命運的安排。

當年名導李翰祥創立國聯影業招考演員，甄珍的同學偷偷拿了她的照片，以「張珍珍」這個名字幫她報名。收到錄取信時，一頭霧水的她還跟媽媽說：「我不知道啊。」最終，李翰祥從3700人中相中了她。她笑說：

因為是從3000多人裏面選了我，甄選出來的，『甄珍』這個藝名就這樣定了。

談及當年合作過的四大「男神」，甄珍形容鄧光榮為人非常善良、耿直；秦祥林是心地善良又幽默的帥哥；秦漢話不多，用「gentleman（紳士）」來形容最恰當；柯俊雄則比較頑皮，很會逗人開心。

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由李行執導、改編自瓊瑤小說的《心有千千結》，不僅是甄珍的代表作，更是讓秦祥林一炮而紅的作品。甄珍透露，原本李行導演想找鄧光榮演出，但對方當時在紐約拍戲抽不出時間，她便大力推薦秦祥林接下角色，這才成就了後來「二秦二林」的代表人物之一。秦祥林也因與甄珍合作而結為好友，如今他雖旅居美國，兩人仍保持聯繫、時常彼此問候。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】