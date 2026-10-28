蔡康永稱｢從未支持台獨｣ 國台辦：盼台演藝界人士以做中國人為榮
撰文：吳真銘
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據新華社報道，10月28日，國務院台辦舉行例行新聞發布會。發言人陳斌華針對蔡康永發文稱「沒有支持過『台獨』」一事重申，在大是大非問題上，不存在任何模糊空間，「希望台灣演藝界人士以做堂堂正正的中國人為榮。」
陳斌華指出，維護國家主權和領土完整，是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同義務。我們始終尊重和保障台灣同胞正當的言論與表達自由，但在事關國家主權、安全、發展利益的大是大非問題上，不存在任何模糊空間。希望台灣演藝界人士以做堂堂正正的中國人為榮，多做有利於增進兩岸同胞親情、促進兩岸交流合作的事。
陳斌華表示，我們始終歡迎廣大台灣同胞前來大陸旅遊觀光、探親訪友、參訪交流，一如既往地支持兩岸演藝界人士加強交流合作，共享兩岸文化市場，共同傳承中華文化。
據此前報道，蔡康永10月4日低調現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立大會，遭到大陸多個品牌切割，更遭國台辦批評，稱「任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊與『台獨』分裂勢力勾連糾纏，做『兩面人』」。蔡康永則清空微博、小紅書帳號移除工作聯繫窗口，但也表態已回應國民黨參選人、現任台北市長蔣萬安的邀請去他的競選活動。
10月25日晚間，蔡康永在已清空的微博發文稱，「我一直希望兩岸友好來往。我沒有支持過台獨」，蔡康永在文中強調，「訪問對方並不表示會認同對方」，他為了採集訪談資訊習慣前往不同受訪者的活動現場體驗觀察。蔡康永表示，理解外界對其「工作習慣」的批評，並就所引起的誤會向合作方及「曾經喜歡我的人」致歉。
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