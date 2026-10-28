蔡康永稱｢從未支持台獨｣　國台辦：盼台演藝界人士以做中國人為榮

據新華社報道，10月28日，國務院台辦舉行例行新聞發布會。發言人陳斌華針對蔡康永發文稱「沒有支持過『台獨』」一事重申，在大是大非問題上，不存在任何模糊空間，「希望台灣演藝界人士以做堂堂正正的中國人為榮。」



國台辦發言人陳斌華。（新華社）

陳斌華指出，維護國家主權和領土完整，是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同義務。我們始終尊重和保障台灣同胞正當的言論與表達自由，但在事關國家主權、安全、發展利益的大是大非問題上，不存在任何模糊空間。希望台灣演藝界人士以做堂堂正正的中國人為榮，多做有利於增進兩岸同胞親情、促進兩岸交流合作的事。

陳斌華表示，我們始終歡迎廣大台灣同胞前來大陸旅遊觀光、探親訪友、參訪交流，一如既往地支持兩岸演藝界人士加強交流合作，共享兩岸文化市場，共同傳承中華文化。

蔡康永蔡康永小紅書的貼文內容只剩下一些文字圖卡。（小紅書@蔡康永）

據此前報道，蔡康永10月4日低調現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立大會，遭到大陸多個品牌切割，更遭國台辦批評，稱「任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊與『台獨』分裂勢力勾連糾纏，做『兩面人』」。蔡康永則清空微博、小紅書帳號移除工作聯繫窗口，但也表態已回應國民黨參選人、現任台北市長蔣萬安的邀請去他的競選活動。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今下午在北平東路舉行競選總部成立大會，截至目前超過3萬人到場支持，現場大咖雲集，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場，場面浩大。（官方直播截圖）

10月25日晚間，蔡康永在已清空的微博發文稱，「我一直希望兩岸友好來往。我沒有支持過台獨」，蔡康永在文中強調，「訪問對方並不表示會認同對方」，他為了採集訪談資訊習慣前往不同受訪者的活動現場體驗觀察。蔡康永表示，理解外界對其「工作習慣」的批評，並就所引起的誤會向合作方及「曾經喜歡我的人」致歉。