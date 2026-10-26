阿雅微博轉發習近平講話：一個中國！　光復節首明確回應兩岸立場

10月25日，台灣主持人阿雅（柳翰雅）在微博轉發新華社關於「台灣光復紀念日」的帖文，並配文寫道：「一個中國！」這是她首次就兩岸議題在社交平台作出如此明確的公開表態，迅速引發外界廣泛關注。



阿雅在台灣光復節紀念日轉發新華社發布的帖文，明確表態「一個中國」。

據微博消息，10月25日14時08分，阿雅在其擁有超過802.6萬粉絲的微博帳號上，轉發了新華社發布的「台灣光復紀念日」相關內容。新華社的原始帖文援引了關於「祖國必須統一，也必然統一」的論述，並重溫了國家主席習近平關於台灣問題的重要講話。

值得注意的是，阿雅發帖時的IP位置顯示在北京。她在轉發時並未附加任何解釋或鋪墊，配文僅有簡短四個字：「一個中國！」。在台灣光復紀念日這一具有特殊歷史意義的時間節點，相關表態被指指向性十分明確。

阿雅近年主要在內地發展。（微博＠阿雅）

「華岡七仙女」大S（左起）、范曉萱、小S、阿雅曾一起演出旅遊實境節目。（大S微博）

現年40多歲的阿雅（本名柳翰雅）早年以歌手、主持人身份出道，憑藉《剉冰進行曲》等作品走紅，後長期活躍於兩岸綜藝節目，曾與吳宗憲、小S等搭檔主持，在大陸和台灣地區均擁有較高的知名度。近年來，她逐漸將事業重心轉向大陸，參與多檔文化類、生活類節目的製作與主持。

據報道，在兩岸議題上，台灣藝人公開表態「一個中國」並不鮮見，但阿雅此前較少就此公開發聲。此次選擇在台灣光復紀念日當天，轉發新華社帖文並配以「一個中國」四個字直接表態，被外界視為其在兩岸立場上的一次清晰亮相。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今下午在北平東路舉行競選總部成立大會，截至目前超過3萬人到場支持，現場大咖雲集，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場，場面浩大。（官方直播截圖）

近日台灣知名主持人蔡康永因出席民進黨台北市長參選人沈伯洋的選舉拉票活動遭內地狠批。另外，在面對民進黨當局的持續施壓，台灣藝人就兩岸議題公開表態需要面對來自島內部份輿論壓力。阿雅選擇在這個節點、以這種方式發聲，其態度本身就構成了一種訊息。截至發稿，阿雅方面未就此次表態作出進一步說明。