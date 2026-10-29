44歲李蘢怡街頭被捕獲大騷緊緻身材　凍齡狀態獲激讚：食咗防腐劑

現年44歲、曾憑經典金曲《夜遊杜拜》紅極一時的李蘢怡（Olivia），淡出香港娛樂圈後移居英國倫敦生活，而後成功轉型成為珠寶設計師。甚少公開露面的她，近日在倫敦街頭意外遇上當地知名街拍帳號的隨機訪問，受訪片段曝光後引起大批網民熱議。

李蘢怡在倫敦街頭意外遇上當地知名精品街拍帳號的隨機訪問。（IG@bagistauk）

李蘢怡低胸裝大騷豐滿線條

片段中，李蘢怡手拎抹茶飲品，大方對著鏡頭介紹自己當天的時尚穿搭。她身穿一件斑馬紋拼接深灰色長袖外套，拉鍊拉至低胸位置，展現其傲人的豐滿線條與零贅肉身段；下身則搭配貼身黑色五分單車褲與黑色平底芭蕾鞋，隨性又不失星味，整體骨架勻稱、身材極為緊緻。一頭黑色微捲長髮披肩，舉手投足間散發自信與女人味。

李蘢怡一一介紹自己身上的時尚單品。（IG@bagistauk）

李蘢怡一一介紹自己身上的時尚單品。（IG@bagistauk）

凍齡狀態獲狂洗版大讚「根本逆生長」

畫面曝光後，網民紛紛洗版留言，直呼完全逆生長：「好似識咗佢100年，但佢仲係44歲！」，同時亦勾起不少樂迷的集體回憶，紛紛留言調侃「夜遊杜拜嗰陣先廿歲，而家啲人20歲先啱啱讀大學」、「永遠記得同EO2合唱《Kiss Kiss》，以前坐巴士RoadShow起碼播5次」，甚至搞笑重提她當年與李龍基的烏龍組合梗。

現年44歲的李蘢怡完全逆生長。（IG@0.1iviia）

現年44歲的李蘢怡完全逆生長。（IG@0.1iviia）

赴英攻讀碩士轉型珠寶設計師

當年李蘢怡以模特兒身份出道，憑亮眼外形與「36D」火辣身材迅速竄紅，並以一曲《夜遊杜拜》唱至街知巷聞。然而，演藝圈過度聚焦於她的性感身材，使她被貼上「花瓶」標籤。深感在演藝圈發展受限且缺乏自我價值感的李蘢怡，決定淡出演藝圈。淡出幕前後，李蘢怡遠赴英國進修取得碩士學位，靠實力在珠寶界打出一片天。

李蘢怡早前大學畢業。(李蘢怡微博)