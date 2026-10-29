張柏芝登雜誌封面狀態大勇　全年狂上封面人氣沒法擋

張柏芝登上《V》中文版十一月刊封面。《V》中文版作為國際時尚文化媒體在中國最重要的版本之一，它的封面一直被視為一種「審美話語權」的風向標，而張柏芝，通常被認為是有辨識度、有態度的存在。

張柏芝登上《V》中文版十一月刊封面。（公關提供）

張柏芝登上《V》中文版十一月刊封面。（公關提供）

從高定先鋒到極簡智性，全年風格不設限

回顧柏芝這一年的雜誌版圖，其意義已遠超「登封數量」的累積。從《紅秀GRAZIA》四月刊時隔十年回歸，在港版《時裝L'OFFICIEL》六七月合刊中，她以獨立雙封面企劃復刻復古港風現身；而《GLASS》中文版九月刊則刻意褪去戲劇化表達，以沉靜鬆弛的狀態完成珠寶與成衣的敘事，展現出收放之間的控制力。

張柏芝登上《V》中文版十一月刊封面。（公關提供）

進入秋冬，港版《Harper's BAZAAR》銀十封面恰逢週年紀念，時隔十六年再登該刊的表現力依舊沉穩有力。《瑞麗服飾美容》31週年刊的三組大片更張柏芝的多面性推向極致，再加之《V中文版》十一月刊，這一整年的封面落地覆蓋了大眾時尚刊、藝術向刊物與港版重量級大刊，題材與風格跨度之廣，恰恰構成了對柏芝多面可塑性與時尚表現力的最直觀背書。

張柏芝登上《V》中文版十一月刊封面。（公關提供）

把半生過成輕盈，把保護做得自由

46歲的柏芝，對世界依然保持好奇。今年，她簽約華納重新唱歌，為周星馳新作《功夫女足》配音，一口氣包下18場，把二十多年的師生情收進「在心中」三個字裡；她還惦記著年少時當電台DJ的夢，說做DJ像掌舵的船長，在藍天、白雲、海鳥之間飄啊飄。柏芝尋找，卻不執著於找到答案。

張柏芝登上《V》中文版十一月刊封面。（公關提供）