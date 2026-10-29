白百何二婚也爆外遇？當街十指緊扣摟肩神秘男　現任導演老公神隱

白百何感情生活再掀話題！據陸媒報導，白百何29日被拍到與一名神祕男子外出用餐，兩人不僅十指緊扣，男方還有摟肩、摟腰等親密舉動，互動相當自然。由於該男子並非她第2任的丈夫張思麟，相關畫面曝光後引發外界揣測，白百何本人、工作室及張思麟至今尚未公開回應。



白百何的感情經歷也再度受到關注。她的前夫是歌手陳羽凡，兩人因合作電視劇《與青春有關的日子》結識，白百何2006年大學畢業後嫁給陳羽凡，2008年生下兒子，當時年僅24歲就升格當媽媽。兩人婚姻維持多年，直到2015年協議離婚。

白百何（微博＠白百何）

重演泰國密會風波？白百何被拍街頭親熱「摟腰牽手」神秘男子 再婚狀況引全網熱議：

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2017年，白百何被拍到與男模張愛朋同遊泰國，兩人互動親密，相關畫面曝光後引發熱議，掀起出軌風波。事發3天後，陳羽凡發表聲明，證實兩人早在2015年就已協議離婚，讓這段婚姻的時間軸正式曝光。

白百何後來與現任丈夫張思麟再續前緣。據悉，兩人曾是大學時期的戀人，分開後各自經歷婚姻，離婚後又重新相遇，並於2021年前後低調再婚。張思麟是導演，曾執導《那年青春我們正好》、《我的真朋友》等作品。夫妻倆平時作風低調，鮮少公開放閃，也少有同框畫面。

白百何的演藝事業則因《家的N次方》及電影《失戀33天》再度受到矚目，尤其《失戀33天》讓她迅速走紅，並獲得金馬獎最佳女主角提名，隔年也拿下大眾電影百花獎最佳女主角，成為當時備受關注的女星。

如今白百何再被拍到與神祕男子親密互動，讓她與張思麟的婚姻狀況引發猜測。不過，目前相關畫面尚不足以證實兩人的實際關係，也無法據此判斷她與張思麟的婚姻是否生變，仍有待當事人進一步說明。

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