女星張婉婷對質小三遭其挑釁　警局外怒飛腳渣夫：警察在才不踢臉

45歲大陸男星宋寧峰婚內出軌，因為帶著女兒去找小三幽會，被網友罵到狗血淋頭，小三還把兩人對質的錄音曝光，錄音中，宋寧峰竟跟小三互相卸責：「你破壞我的家庭，你不該補償我嗎？」渣出新高度。



近日，正宮張婉婷開直播，自爆因為被小三Q小姐挑釁，竟對宋寧峰家暴出氣，在警局一腳踹飛宋寧峰。

張婉婷（微博＠姑娘不是個姑娘）

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小三電話挑釁「傻X」 正宮踹老公出氣

張婉婷透露，日前與宋寧峰到派出所，當時丈夫蹲在門外抽煙，她在電話中對Q小姐說道歉就一筆勾銷。沒想到小三卻在電話那頭罵：「你就是個傻X，有本事你報警啊。」張婉婷因為Q小姐小宋寧峰20歲，不想跟對方計較，只好遷怒到宋寧峰身上，一腳踹飛身旁的宋寧峰。

宋寧峰肩膀上留下一個鞋印，飛出去3米遠，警察也當場嚇傻，趕緊制止張婉婷。不僅如此，張婉婷透露：「每次Q小姐罵我，我就打他。」她說踹老公時還「腳下留情」了，原本想往丈夫臉上踹，但畢竟警察也在旁邊，就踹對方肩膀。現在宋寧峰因為愧疚，跟她說話都是用「跪姿」。

宋寧峰（微博＠宋寧峰）

對於兩人婚姻現況，張婉婷也邊哭邊直播，表示原本已經與宋寧峰要去民政局辦離婚了，認為離了，Q小姐就會放過大家，結果Q小姐還是選擇上網曝光錄音，把一切爆料出來，對此，張婉婷嘆：

人是會變的，我是一個善良的人，人跟人之間還是有感情的。我作為一個朋友，不會在這個時候讓他滾，說句不好聽的，我不看著他，哪天他從樓上跳下去都有可能。

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