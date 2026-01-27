曾豪擲800萬整成范冰冰　女星慘遭騙婚騙育　老公最愛竟是「他」

內地有一陣子盛行山寨版藝人，而何承熹算是「山寨范冰冰」的翹楚、仿冒品中的A貨。



何承熹參加2016年歌唱選秀節目《超級女聲》出道，有「翻版范冰冰」的美譽，她從15歲就開始整容，前後花費8年時間，砸了800萬（人民幣，下同）動刀，最後還嫁給整容醫師余小泉，豈料婚姻被第三者介入，何承熹才知道老公原來是同志。

何承熹（微博@A何承熹）

「山寨范冰冰」遭騙婚騙孕 何承熹跟老公撕破臉

何承熹出身自深圳富裕家庭，從15歲開始整容，由於對自己的外貌不夠自信，因此決定將自己整容成偶像范冰冰。她總共花費了800萬人民幣，歷經多次手術，只為了擁有與范冰冰相似的外貌。

余小泉與何承熹（微博@A何承熹）

在2016年，何承熹參加了選秀節目《超級女聲》正式出道，並陸續推出了多部影視作品，包括馬景濤的《東遊之八仙伏魔》、阿嬌的《畫皮：情滅》，在演藝圈嶄露頭角。

何承熹與為她操刀整容的醫師余小泉步入婚姻，為了配合何承熹，余小泉也將自己整容成范冰冰當時的男友李晨。兩人婚後共同創辦了一家整容醫院，看似事業愛情兩得意。但這段婚姻並未持續太久，何承熹產後發現余小泉出軌，且對象是一名男性，心碎喊：

我從不歧視同性戀，可怕的是披著羊皮的狼，掛著好男人善良的面具，背後做著一些令人髮指，喪盡天良的事情，偽裝隱瞞自己去欺騙女孩子，騙婚的行為是令人髮指的，是有悖於人倫並且不道德的行為，余先生曾經說過一定會改，當年太傻太天真相信了他，我不會再軟弱下去。

網傳疑似余小泉與出軌對象的合照（微博@安之若兮丶Koreyoshi）

范冰冰因逃稅事件遭到封殺，何承熹的演藝事業也連帶受到影響。她開始轉型，成為一名美容顧問及時尚部落客，並透過影音平台分享穿搭、美妝與生活態度。何承熹最後一次更新社群停留在2024年11月，她表示：「我就是我，姐的人生信條之一：不取悅任何人。」似乎想藉此擺脫「范冰冰複製人」的封號。

