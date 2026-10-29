港姐亞軍鄧匡閔淡紫低胸裙險滑落　自嘲「沒撐起來」高EQ化解尷尬

撰文：河伯
出版：更新：

現年24歲、身高174厘米的應屆港姐亞軍鄧匡閔（Ada），日前首度踏足沙田馬場，與師姐陳曉華 (Hera)、劉佩玥 (Moon) 等盛裝亮相。當日她一襲淡紫抹胸晚裝被指險些滑落，引發網民一陣走光恐慌；眼見網民替她直冒冷汗，鄧匡閔未有迴避，反而親自現身留言區幽默自嘲，以教科書級的高EQ應對獲網民激讚。

《2026香港小姐競選》亞軍兼「最佳微笑獎」得主鄧匡閔（Ada）。（IG@adatang_hm）
鄧匡閔與陳曉華、劉佩玥及一眾應屆港姐出席珠寶品牌35周年賽馬日。（IG@adatang_hm）
一眾港姐盛裝亮相，場面熱鬧。（IG@adatang_hm）

鄧匡閔首踏沙田馬場

首次踏足沙田馬場的鄧匡閔難掩雀躍之情，在社交媒體興奮發文直呼「解鎖了新的第一次」，大讚現場星光熠熠。當日同場除了冠軍袁絲珩、季軍李澤欣及友誼小姐李澄晴三位應屆好姊妹外，更有師姐級女神陳曉華及劉佩玥同台爭妍鬥麗，場面極度熱鬧。

同場還有三位應屆好姊妹袁絲珩、李澤欣及李澄晴。（IG@berniceysh_）
更有師姐級女神陳曉華及劉佩玥同台爭妍鬥麗。（IG@arryuu）

相中所見，鄧匡閔精心選穿一襲淡紫色平口抹胸長裙，褶皺剪裁勾勒出纖細窈窕身段，平口設計將其招牌「天鵝頸」與性感直角肩展露無遺，搭配同色系華麗紫花紗帽及閃爍鑽石首飾，整體造型溫柔又亮眼，獲不少網民大讚有氣質。

大騷極品「直角肩」。（IG@adatang_hm）
名模身材比例。（IG@adatang_hm）

低胸裙險滑落掀走光驚魂

然而靚相曝光後，網民焦點卻紛紛落在裙身的「危險系數」上。由於抹胸位置似乎比標準剪裁偏低，加上鄧匡閔身形修長纖瘦，視覺上整襲長裙彷彿隨時會順勢滑落。社交媒體留言區瞬間被焦慮留言淹沒：「她這件衣服是不是滑下去了…」、「亞軍的裙子太低了吧」、「好怕亞軍的裙子掉下來」。

網民將焦點聚焦在裙身的「危險系數」上。（IG@adatang_hm）

親認暴瘦高EQ自嘲「快要掛不住」

眼見網民瘋狂洗版關心，鄧匡閔親自現身留言區解畫，坦承近日確實瘦了不少：「是有點瘦了，裙子在身上都快要掛不住了。」隨後更補上一句：「是我的問題，沒撐起來裙子」。高EQ回應瞬間化解尷尬氣氛。面對粉絲大讚她儀態滿分，她再度展現親民本色，笑言自己私下食量其實相當驚人，只是目前「代謝卡在平台期」，導致體重不升反降。

親認暴瘦高EQ自嘲「快要掛不住」。（IG@adatang_hm）

今次馬場造型雖意外掀起一場「滑落驚魂」，但大批網民依然一面倒盛讚其儀態出眾：「這樣看亞軍很好看有氣質」、「鄧匡閔氣質儀態也太好了吧」、「漂亮氣質又好」、「完全靚到爆」，紛紛力撐這位高學歷兼好身材的港姐亞軍。

大批網民依然一面倒盛讚Ada儀態出眾。（IG@adatang_hm）
葉振弘Marco家族烤魚店失火！現場照片惹擔憂　終報平安：人無事鄭希怡重提甩褲意外　曾留嚴重陰影：出街見人微笑會覺得係笑緊我雪梨罕談被前度盧偉力未拍拖要求瞓一晚　分手後竟娶閨蜜黃曼凝黃澤林分手十天光速換新歡　康堤首上水幽默自嘲：改姓做藝術家
陳曉華 Hera
劉佩玥
袁絲珩
香港藝人動向
HK01 Space Promotion