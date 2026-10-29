港姐亞軍鄧匡閔淡紫低胸裙險滑落　自嘲「沒撐起來」高EQ化解尷尬

現年24歲、身高174厘米的應屆港姐亞軍鄧匡閔（Ada），日前首度踏足沙田馬場，與師姐陳曉華 (Hera)、劉佩玥 (Moon) 等盛裝亮相。當日她一襲淡紫抹胸晚裝被指險些滑落，引發網民一陣走光恐慌；眼見網民替她直冒冷汗，鄧匡閔未有迴避，反而親自現身留言區幽默自嘲，以教科書級的高EQ應對獲網民激讚。



《2026香港小姐競選》亞軍兼「最佳微笑獎」得主鄧匡閔（Ada）。（IG@adatang_hm）

鄧匡閔與陳曉華、劉佩玥及一眾應屆港姐出席珠寶品牌35周年賽馬日。（IG@adatang_hm）

一眾港姐盛裝亮相，場面熱鬧。（IG@adatang_hm）

鄧匡閔首踏沙田馬場

首次踏足沙田馬場的鄧匡閔難掩雀躍之情，在社交媒體興奮發文直呼「解鎖了新的第一次」，大讚現場星光熠熠。當日同場除了冠軍袁絲珩、季軍李澤欣及友誼小姐李澄晴三位應屆好姊妹外，更有師姐級女神陳曉華及劉佩玥同台爭妍鬥麗，場面極度熱鬧。

同場還有三位應屆好姊妹袁絲珩、李澤欣及李澄晴。（IG@berniceysh_）

更有師姐級女神陳曉華及劉佩玥同台爭妍鬥麗。（IG@arryuu）

相中所見，鄧匡閔精心選穿一襲淡紫色平口抹胸長裙，褶皺剪裁勾勒出纖細窈窕身段，平口設計將其招牌「天鵝頸」與性感直角肩展露無遺，搭配同色系華麗紫花紗帽及閃爍鑽石首飾，整體造型溫柔又亮眼，獲不少網民大讚有氣質。

大騷極品「直角肩」。（IG@adatang_hm）

名模身材比例。（IG@adatang_hm）

低胸裙險滑落掀走光驚魂

然而靚相曝光後，網民焦點卻紛紛落在裙身的「危險系數」上。由於抹胸位置似乎比標準剪裁偏低，加上鄧匡閔身形修長纖瘦，視覺上整襲長裙彷彿隨時會順勢滑落。社交媒體留言區瞬間被焦慮留言淹沒：「她這件衣服是不是滑下去了…」、「亞軍的裙子太低了吧」、「好怕亞軍的裙子掉下來」。

網民將焦點聚焦在裙身的「危險系數」上。（IG@adatang_hm）

親認暴瘦高EQ自嘲「快要掛不住」

眼見網民瘋狂洗版關心，鄧匡閔親自現身留言區解畫，坦承近日確實瘦了不少：「是有點瘦了，裙子在身上都快要掛不住了。」隨後更補上一句：「是我的問題，沒撐起來裙子」。高EQ回應瞬間化解尷尬氣氛。面對粉絲大讚她儀態滿分，她再度展現親民本色，笑言自己私下食量其實相當驚人，只是目前「代謝卡在平台期」，導致體重不升反降。

親認暴瘦高EQ自嘲「快要掛不住」。（IG@adatang_hm）

今次馬場造型雖意外掀起一場「滑落驚魂」，但大批網民依然一面倒盛讚其儀態出眾：「這樣看亞軍很好看有氣質」、「鄧匡閔氣質儀態也太好了吧」、「漂亮氣質又好」、「完全靚到爆」，紛紛力撐這位高學歷兼好身材的港姐亞軍。