陳冠希自爆避走美國時遺失千萬Rolex名錶　曾戴住宣傳《頭文字D》

作為一代潮流達人，陳冠希（Edison Chen）向來捨得為身上的飾物行頭揼重本。不過，近日他接受專頁訪問時罕有分享，自己其實並沒有刻意收藏名牌錶的習慣，有時就算興起買了隻Rolex「綠水鬼」（Submariner），都可能隨手亂放。



一代潮流達人陳冠希（Edison）。（IG@archive.street.cult）

2004年睇中18K黃金版Rolex

至2004年，Edison在日本潮流教父藤原浩的遊說下，在一大疊腕錶資料卡中，一眼相中了一枚極罕有的Rolex Daytona Ref. 6263「Cartier Paul Newman」，即時向對方表示有興趣，從此結下這段千萬名錶緣。

陳冠希罕有分享藏錶習慣。（IG@archive.street.cult）

陳冠希曾擁有一塊極其罕有的Cartier Paul Newman。（IG@archive.street.cult）

Edison深入了解後更驚喜發現，這枚名錶的原主人竟然是英國「結他之神」Eric Clapton，來頭絕對不小！翻查當年資料，Edison在出席電影《頭文字D》宣傳活動時，就曾威水地佩戴過這枚愛錶現身。這款腕錶的真身為Rolex Daytona Ref. 6263 「Cartier Paul Newman」的18K黃金版，在古董錶界極具收藏價值。

陳冠希這款更是Cartier Paul Newman的18K黃金版，極具收藏價值。（IG@archive.street.cult）

2008年避走美國致名錶下落不明

可惜好景不長，Edison於2008年爆出轟動全城的「閃卡事件」，事業瞬間直插谷底，無奈之下只能倉惶離開香港，遠赴美國定居。在當年混亂的搬遷與避走過程中，這枚極具紀念價值的Cartier Paul Newman竟然不翼而飛！Edison坦言至今仍未能尋回愛錶，唯有心存一絲希望，祈求腕錶只是被遺忘在香港的某個倉庫之中，可惜自己一直抽不出時間回港徹底尋寶。

陳冠希在避走美國時不小心把錶弄丟了。（IG@archive.street.cult）

實在令人大感可惜。（IG@archive.street.cult）

這枚遺失的名錶價值到底有多驚人？據現時古董名錶市場的行情推斷，一枚普通的Rolex Daytona Ref. 6263「Cartier Paul Newman」，市價約500萬至800萬港幣；而Edison遺失的這枚不但曾屬「結他之神」所有，更是極其罕見的18K黃金版，保守估計市值超過一千萬港元！