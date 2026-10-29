吳若希提攜TVB爆紅禮儀先生吳敬浩　幽默回應歸期自嘲被發配邊疆

藝人吳若希（Jinny）早前在無綫處境劇《愛．回家之三代同糖》中的戲份突然告一段落，劇中飾演「唐萬里」的她被安排「明升暗降」，遭公司發配邊疆遠赴「吳旺達」接管業務，令不少劇迷大感不捨且歸期未定。雖然暫時告別劇組，但向來活躍於社交網絡的吳若希依然緊貼動態。日前有網民發文盛讚早前在大型慈善籌款晚會《善心滿載仁愛堂》等公開活動爆紅的TVB「禮儀先生」吳敬浩（Justin），意外釣出吳若希親自留言力撐後輩。

吳若希被派往神秘非洲國家「吳旺達」。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

網民在社交平台發文，上載多張早前爆紅的靚仔「禮儀先生」吳敬浩的相片。（Threads）

真係好靚仔！（IG@kingho_801）

大讚「禮儀先生」吳敬浩顏值極高

事緣有網民在社交平台發布多張無綫新人吳敬浩擺出型格姿勢的帥氣照片，並發文激讚：「哇哇，TVB呢個新人好靚仔，叫吳敬浩，放落《愛·回家》都唔失禮！」帖文迅速吸引到吳若希現身留言區互動。吳若希不僅毫無前輩架子，更主動爆料對方早已踏足過劇組，毫不掩飾對這位新人的欣賞：「佢有做過㗎，我第一眼見到佢嘅時候都覺得佢好靚仔，快啲大叫佢入嚟做一個main cast la（主演）！」公開為後輩爭取上位機會。

吳若希提攜後輩。（Threads）

另有網民則借機揶揄吳若希：「佢入去可能簡單過你翻（返）去」。（Threads）

吳若希展自嘲「古理吾島」

除了討論新人，不少一路追看《三代同糖》的忠實觀眾，對於「唐萬里」突然被劇組安排遠赴吳旺達感到極度無奈與懷念，紛紛藉機向吳若希隔空喊話。有文采斐然的網民更特別套用經典歌詞留言表達思念：「這剎那你在何方，我有說話未曾講。唐萬里你幾時返嚟，我去『搵理唔島』，都搵唔到你呀！」字裡行間滿是對她早日回歸劇組的期盼。面對網民的熱情追問與暗湧不斷的離隊揣測，吳若希亦發揮其標誌性的高EQ自嘲功力：「你喺搵理唔島，梗係搵我唔到啦，我喺古理吾島～下次要去啱地方！」