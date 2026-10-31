盤點台灣最強凍齡女神　賈靜雯林心如掀熱議　蘇慧倫壓倒性勝出

誰才是台灣演藝圈的凍齡天花板？很多女星都很會保養，根本猜不出真實年齡。近日就有網友在PTT發文表示，蘇慧倫、謝金燕、孫淑媚、賈靜雯加起來超過200歲，但外表完全看不出年紀，大家覺得誰才是演藝圈第一名的凍齡女神呢？貼文曝光後，引起熱烈討論，不少網友點名生了3個小孩的賈靜雯，不過獲得最多推崇的則是她。



這4位備受討論的演藝圈女神真實年齡是多少？

據了解，這幾位被點名的女星，蘇慧倫今年55歲，謝金燕51歲，孫淑媚45歲，賈靜雯51歲。這4位在各自的演藝領域都相當活躍，4人目前的年齡加總確實已經突破200歲大關。不過，她們在鏡頭前所呈現出的體態與膚況，幾乎完全打破了歲月的常規限制。

盤點台灣凍齡女星天花板（01製圖）

更多4位凍齡女神蘇慧倫、賈靜雯、謝金燕、孫淑媚照片：

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貼文曝光後，底下網友紛紛表示，

「我選賈靜雯」

「賈吧，生3個還保持得很好」

「這4個選，當然是賈靜雯啊」



不少人認為以媽媽的身分還能維持如此完美的外貌非常不容易，目前在討論區中普遍認為「蘇賈難分勝負」。

然而，統計留言可以發現，其中最多網友選擇蘇慧倫。大批推文讚嘆：

「蘇根本超凍齡」

「蘇以前影片也跟現在沒什麼差別」

「絕對是蘇，連歌聲都凍齡，像30多歲」



甚至有粉絲指出「肯定蘇，在球場近距離看過，那氣質無法取代」，也有人盛讚：

「蘇慧倫最扯（難以置信），看出自然衰老，沒有醫美痕跡，但依然有女人風采」

「蘇啊，連喉嚨也保養得很好」



還有哪些台灣凍齡女星是網友心中的遺珠？

除了原PO點名的4位女星外，底下留言也紛紛拱出許多演藝圈的隱藏版凍齡代表。

更多徐懷鈺、林心如等遺珠凍齡女神照片：

至於網友提到的其他女星，林佳儀50歲，徐懷鈺48歲的樣貌被評為比較扯，陳美鳳更是高齡70歲。另外還有50歲的林心如，以及網友提醒「你忘了還有蔡淑臻」，蔡淑臻今年也51歲了。這些名單一字排開，也外流出台灣女星驚人的凍齡實力。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：孫淑媚、謝金燕輸了！演藝圈「最凍齡女星」是她：氣質女神、完全沒醫美痕跡】