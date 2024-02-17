盤點12位香港90年代女神近況　她獲封「亞洲第一美女」息影後隱居

香港女神級藝人周海媚在去年底驟然離世，未及耳順之年就驟然香消玉殞，一代螢幕女神的逝去令不少影迷惋惜。



在她成為「最美周芷若」的那個年代，香港演藝圈可說是女神輩出，那些曾跟周海媚一樣迷倒眾生的藝人們，如今又過著什麼樣的生活呢？《ETtoday星光雲》為您盤點數位90年代知名香港女星的近況。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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周海媚

周海媚1994年演出台視《倚天屠龍記》周芷若，「最美周芷若」的名號頓時轟動演藝圈，2014年又因《武媚娘傳奇》楊淑妃一角受到好評，包攬老少粉絲。她笑起來時總是雙眼微彎，甜美優雅的形象迷倒不少人，可惜2023年底因病驟然離世，享年57歲。

鍾楚紅

「紅姑」鍾楚紅在1980年代從電影圈出道，1984年便憑藉《男與女》獲得香港電影金像獎及金馬獎最佳女主角提名，是美貌與演技兼備的實力派。她雖在1994年就息影，但近年仍偶爾出席活動，儘管已經63歲，仍保有紅潤氣色、優雅氣質，始終是獨具韻味的高雅美人。

關之琳

關之琳有著豔麗的五官，尤其一雙圓亮大眼特別勾人，出道時便被封為「香江第一美人」，因為在黃飛鴻系列電影中飾演十三姨，成為兩岸三地知名美女影星。她雖已在2000年代息影，但近年仍不時出席時尚、公益活動，在良好的保養之下，依舊是個明豔美人。

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李嘉欣

李嘉欣是中國、葡萄牙混血兒，天生擁有深邃五官，在1988年接連拿下香港小姐競選冠軍、國際華裔小姐競選冠軍，還被封為「最美港姐」、「香港第一美人」。她近年雖不再拍戲，但仍勤於運動保養，53歲還保有窈窕曲線、修長美腿、結實腹肌，身體狀態好到讓年輕人也自嘆不如。

周慧敏

說到香港玉女代表，號稱「玉女掌門人」的周慧敏絕對是無法被遺漏的一位。她從歌唱比賽出道，之後跨足主持，因為有著特別純情脫俗的氣質，在當年紅遍亞洲，甚至曾到日本發展。她直到近年仍活躍於歌壇，娟秀氣質數十年如一日，堪稱歌壇不老神話。

王祖賢

王祖賢出生於台灣，在香港發展走紅，1987年以電影《倩女幽魂》中美麗的女鬼小倩一角大紅，因為同時兼具空靈、嫵媚等萬種風情，還曾被封為「亞洲第一美女」。但她2004年就宣布息影，後來隱居在加拿大溫哥華，已完全成為一個低調、樸素的素人。

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邱淑貞

邱淑貞1987年參加港姐比賽出道，起初以清純形象受到喜愛，但因1992年大膽在電影《赤裸羔羊》中全裸演出，就此奠定「性感女神」的地位，連Super Junior的希澈都曾自曝人生第一個喜歡的女性就是她。邱淑貞現在已是3個女兒的媽，雖不再拍戲，但偶爾出席時尚活動，明豔氣質依舊。

朱茵

不同於大部分女星高挑的身材，朱茵個子嬌小，給人清新又可愛的鄰家女孩印象，因為在電影《西遊記》飾演甜美的「紫霞仙子」，從此廣受大眾喜愛。她近年仍偶有電影、電視作品，笑起來依然明亮動人，但脫去了年輕時的稚氣，更添幾分成熟韻味。

張敏

張敏被導演王晶挖掘出道，之後因為成為周星馳御用「星女郎」而大紅，在《賭神》、《賭聖》、《九品芝麻官》等諸多經典作品中都有演出。她在2000年代便淡出演藝圈，之後轉行從商，低調過著素人生活，近年雖偶爾還會在社群平台分享近況，但已比當明星時樸素許多。

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黎姿

黎姿出身電影世家，14歲在爸爸牽線下踏入影視圈，90年代更跨足歌壇，因為臉蛋俏麗、身材火辣，得到「愛美神」的封號。不過，她為了替車禍傷重的弟弟管理事業，在2008年毅然決然退出演藝圈，成了美容產業CEO，保養自然也不馬虎，凍齡美貌就是品牌最佳代言。

翁虹

翁虹以亞洲小姐冠軍的頭銜出道，明亮大眼、陽光笑容擄獲人心，1993年接演三級片《擋不住的瘋情》大紅，性感形象更是讓她成為許多觀眾的夢中情人。她現在依舊活躍於演藝圈，不斷在大陸接戲，不管演什麼角色，都難掩優雅嫵媚，常被稱讚「越老越有氣質」。

李若彤

李若彤原是空服員，被星探發掘進入演藝圈，1995年演出《神鵰俠侶》小龍女爆紅，該角色成為經典，也讓她至今都還被譽為「最美小龍女」。她現已57歲，仍相當積極鍛鍊身體，除了健身還練空中瑜珈，加上勤於護膚保養，容貌、體態都還像年輕人一樣，強大的自律精神讓人佩服。

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