盤點十大初戀系陸劇女神：《難哄》章若楠《天龍八部》劉亦菲

誰是你的校園白月光女神？近年來，陸劇市場發展的更加蓬勃及多元化，無論是古裝、都市現偶、懸疑犯罪，越來越多類型的劇集受到關注，在製作質素、題材創新上有所突破，更積極拓展海外市場，在全球造成一股陸劇新浪潮。而其中最屹立不搖的絕對是以青春愛情為主題的校園劇，像是《致我們單純的小美好》、《暗格里的秘密》、《偷偷藏不住》...每部劇都深受大眾的喜愛，不僅帶著觀眾一起回憶校園生活的點滴，喚起學生時期的美好回憶，同時也能跟著主角們共同成長，從劇情中找到共鳴。



在這些校園劇中，飾演青春少女的女演員們憑藉著清純可愛的長相以及開朗討喜的個性，在校園類型的作品中嶄露頭角，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點了十位出演過校園陸劇的「初戀系」女星人氣TOP 10，快一起來看看你心目中的白月光女神有沒有上榜吧！

章若楠因演出《難哄》人氣急升。（微博@章若楠official）

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NO.10 張淼怡

1998年出生的張淼怡因為長相與林依晨相似，被網友戲稱為「小林依晨」，過去曾與韓團SEVENTEEN的成員文俊輝主演《獨家童話》，2023年以甜寵校園劇《當我飛奔向你》「蘇在在」一角而受到關注，在劇中演活倒追傲嬌校園男神的小甜妹，與搭檔的周翊然產生令人心動的化學反應，因此知名度急升，今年則在《難哄》中飾演女主角的閨蜜「鍾思喬」，開朗大方的形象再度讓她奠定校園甜妹的稱號！

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NO.9 張婧儀

被稱為濃顏天花板的張婧儀，多次以時裝秀亮眼的街拍而出圈，被網友們譽為「在逃公主」，淡妝時是清純的初戀，濃妝時又變身成風韻十足的異國公主。2021年出道作《風犬少年的天空》便嶄露頭角，形象與劇中所飾演的資優生李安然相當契合，接著憑藉《點燃我，溫暖你》一舉成名，劇裡扮演優秀獨立的學霸千金，與程式設計天才李峋（陳飛宇 飾）譜出一段甜虐交織的愛情故事，該劇在串流平台上的播放量突破26億，更在豆瓣被評為「最動人的青春愛情劇」，張婧儀將女主角溫柔卻堅定的個性完美演繹，網友們紛紛稱讚道：

「張婧儀的演技太自然了！哭戲都不會太浮誇」

「是難得一見的寶藏女孩」

「現在青春劇裡少見這麼乾淨的演技了」。



今年即將上架的《煥羽》將與校園男神周翊然合作，這部青春疼痛的校園劇改編自薔嶼的同名小說，兩人充滿純愛的氛圍被稱為根本是「天選男女主角」，在開播前就備受眾人期待。

張婧儀被稱為濃顏天花板。（微博@張婧儀）

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NO.8 田曦薇

95後小花之一的田曦薇，憑藉清新可愛的外型與充滿靈氣的演技被封為甜妹代表，2022年先以古裝輕喜劇《卿卿日常》一鳴驚人，與人氣男星白敬亭搭檔，俏皮鬼馬的形象深受觀眾喜愛，接著又在《新川日常》與白敬亭二搭，掀起古裝甜寵劇熱潮，進一步奠定了「古裝小甜劇女神」的稱號。

除了古裝劇，田曦薇在校園劇上也有不俗的表現，2020年在《如此可愛的我們》中飾演個性大咧咧的女主角「黃橙子」，喜歡與同班的青梅竹馬鬥嘴，卻在面對心上人時則露出害羞緊張的一面，恰到好處又靈動自然的演技為劇情添加了許多趣味，與男主角之間逐漸升溫的曖昧感也讓觀眾相當心動，可說是校園裡人人都曾喜歡過的「初戀學妹」！

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NO.7 周也

北京電影學院表演系出身的周也，在電影《少年的你》中飾演反派「魏萊」一角受到關注，在劇中表現出清純無辜，飄著淡淡的小清新氣息，卻暗藏冷酷無情的性格，將黑與白的反差角色發揮得淋漓盡致。隨後出演古裝劇《山河令》開始走紅，憑藉《護心》、《很想很想你》等劇逐漸奠定陸劇流量花旦的地位。

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周也曾參演多部青春校園劇，大多飾演聰慧善良的少女，與她與生具來的清新氣質非常契合，於2024年與高挑男神林一共同主演《別對我動心》，在劇中扮演著人前是溫柔可人的藝術學院校花，人後卻是在電玩遊戲中秒殺敵人的女戰神，乖巧卻不軟弱的性格相當受人喜愛，透過穩健自然的演技塑造出擁有自己理想與堅持的大女主，也讓她在甜寵劇市場進而站穩腳步，網友們表示：

「她的眼神戲很有感染力，讓人很心動」

「每部作品都能明顯看到她的演技在進步，情緒層次變得更豐富」

「她的表演沒有尷尬的做作感。」



NO.6 白鹿

白鹿去（2024）年與男神王鶴棣搭檔演出《以愛為營》，堪稱2024下半年話題度最高的都市愛情劇，藉著高甜名場面不斷攻上熱搜，也讓白鹿擠進頂流女星之一。從小就有明星夢的白鹿，曾參加過韓國經紀公司SM的徵選，不幸落選後便轉戰模特兒圈，漸漸獲得關注，再從網紅逆襲成為流量演員，近年則積極參與許多膾炙人口的作品，像是《寧安如夢》、《長月燼明》、《周生如故》等熱劇，不管與哪位男演員搭都有極高的適配度。

出演過多種類型戲劇的她，在校園劇領域上也有所表現，《半是蜜糖半是傷》與《北上》中都曾換上學生制服，飾演女主角的學生時期，即使已經是近30歲的輕熟女，仍然少女感滿滿，一點也不違和，值得一提的是，白鹿在綜藝節目中卻是形象大反轉，有著「搞笑女」的稱號，劇組也說白鹿私下非常古靈精怪，性格爽朗且經常不計形象大笑，常常逗笑大家，真性情的表現更是圈粉一波。

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NO.5 趙今麥

10歲就以童星身分出道的趙今麥，從小就展現了出色的表演天賦，憑藉著多部熱門作品《初戀那件小事》、《開端》、《在暴雪時分》晉升為陸劇00後小花，不論是活潑調皮的學渣少女、機智勇敢的女大生或是乖巧體貼的資優生，紮實的台詞功力以及對情緒轉換的細膩拿捏，讓她的演技實力備受肯定，從青春校園到科幻懸疑、都市愛情，各種類型的題材都難不倒她，網友都讚嘆道：

「趙今麥演技太有感染力了，每一次爆炸前的害怕都演得讓人揪心」

「有一場無聲地哭泣真的震撼到我了」

「她根本是演什麼像什麼」

「新生代演員裡面演技最在線的其中一個」



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而清純甜美的鄰家外型也獲得許多人的喜愛，水汪汪的大眼睛和精緻小巧的五官，更讓她獲封「中國國民妹妹」的稱號！

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NO.4 譚松韻

同樣是童星出身的譚松韻，先是在飾演《後宮甄嬛傳》中的「淳貴人」被大眾所認識，接著主演青春校園劇《最好的我們》，以清新可愛又帶有成長歷程的角色「耿耿」大受歡迎，同時正式躋身人氣演員行列。最被廣為人知的作品則是在《以家人之名》中與男神宋威龍飾演重組家庭的兄妹「李尖尖」，將時而崩潰、時而冷靜的複雜情緒鮮活地演繹出來，極具親和力的形象讓她成為許多觀眾心目中最甜美的鄰家初戀，讓人彷彿走進了青春校園的世界，透過富有感染力的演技把成長中的遺憾詮釋得絲絲入扣；2023年與井柏然主演的《歸路》更是突破了4.03億流量，奪下中國戲劇熱度排行榜冠軍。

譚松韻不斷在現代劇、古裝劇、懸疑劇等不同類型的作品中挑戰不同的角色，展現出百變的可塑性與扎實演技，可鹽可甜的表演方式能夠駕馭各種少女角色，情緒渲染力也極強，出演的作品評價絕對在90後女演員前三名，不僅很會挑劇本，觀眾緣也極高，是位同時能扛收視又能扛口碑的實力派演員。

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NO.3 趙露思

提到校園女神則絕對不能漏掉的終極甜妹代表趙露思，不僅是近年來年輕女生追隨的流行指標，更是95後小花中發展最如日中天的一位。嬌小可愛的趙露思，雖然沒有典型美女的外貌，但憑藉著靈動活潑的演技，在各種甜寵劇擄獲了觀眾的心，成為了所有人心目中的「初戀白月光」，出道初期憑藉網劇《傳聞中的陳芊芊》的女主角陳芊芊走紅，2023年更以《偷偷藏不住》中元氣少女桑稚一角，創下自身演藝事業的高峰，此外，私下的她開朗直率、與粉絲做朋友的個性，也深受網友的喜愛，並掀起屬於「肉絲版」的可愛甜妹風潮，穿搭妝容被所有少女爭相模仿，希望能擁有她的「甜味」。

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然而，事業正處巔峰期的她卻在今（2025）年傳出重病的消息，被爆出臥倒輪椅、吸著氧氣面罩的虛弱照片，趙露思在1月首度PO文發聲，控訴自己遭到前老闆搧巴掌、辱罵，種種不人道的荒謬行徑，該事件震驚了整個中國影視圈。

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NO.2 章若楠

近期討論度爆表的陸劇《難哄》你跟上了嗎！該劇改編自作者竹乙的同名小說，在拍成戲劇前便已經有了巨量的原著粉絲，也因為身為《偷偷藏不住》的姊妹作，在開拍前就引起不小的轟動，開播後便迅速登上Netflix熱播冠軍，更創下平台陸劇的最高收視紀錄。



擔任女主角的章若楠也隨之爆紅，在劇中扮演著被高冷學長桑延暗戀近10年的初戀校花溫以凡，是一段從校園生活走到職場社會的甜虐愛戀。事實上，章若楠自出道以來就憑藉清新脫俗的外型與細膩真摯的演技，成功塑造了許多溫柔堅韌的女性角色，螢幕處女作為《悲傷淚流成河》，在劇中飾演校園美女學霸「顧森湘」，後來卻成為了校園霸凌的犧牲者，片中純真善良的形象深植觀眾心中，一播出就被冠上「寶藏女孩」的封號，也讓她一夕間登上微博熱搜榜，接著在與許光漢合作的電影《你的婚禮》，上演相戀15年最後卻無疾而終的戀愛故事，從青澀初戀到最後的遺憾收場，細膩地展現了角色的成長與心境變化，充滿仙氣的氣質更被封網友「氧氣初戀」，可說是所有人心目中的天選校花。

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這次則在《難哄》中飾演溫婉堅強的溫以凡，恰到好處的氣場以及富含層次的演技，將經歷過許多黑暗時刻的溫以凡，演繹的溫柔又強大，總是淚眼汪汪的雙眼搭配充滿破碎感的氛圍深深的感染了所有觀眾。

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NO.1 劉亦菲

眾望所歸的初戀天花板，就是大家的「神仙姐姐」劉亦菲啦！15歲就憑藉《金粉世家》出道，飾演清純善良的白秀珠，接著主演多部古裝劇《天龍八部》、《仙劍奇俠傳一》展現仙氣十足的古裝魅力，2020年更進軍荷李活，主演迪士尼真人電影《花木蘭》，成為首位擔任迪士尼真人電影女主角的華人演員。

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雖然她鮮少接演校園題材的作品，不過淡雅迷人的氣質卻與校園中的校花形象相當契合，像是在校園愛情電影《五月之戀》飾演台灣少女小薇，與陸毅展開一段浪漫的異地網戀，唯美的畫面營造出純愛夢幻感，劉亦菲細膩自然的演技完美詮釋出青春少女的羞澀戀愛感，被觀眾獲封為「初戀臉」代表，網友們都直呼：

「當年的劉亦菲真的像仙女一樣，演17歲少女也很自然」

「劉亦菲的氣質真的太適合校園劇，完全就是白月光初戀的感覺」

「她的演技雖然不算爆發型，但勝在自然不做作」。



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分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年03月12日至2025年03月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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盤點十大初戀系陸劇女神（網路溫度計DailyView授權使用）

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