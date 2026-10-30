35歲兩女之母子宮頸腺癌復發　因「好想睇郭富城」獲本尊打氣祝福

舞台王者郭富城（Aaron）於2026年12月31日及2027年1月1日假啟德體育園主場館舉行跨年演唱會，全城樂迷引頸以待。然而，在萬千期待的歌迷群中，有一名抗癌戰士的願望格外令人動容。一名年僅35歲、育有兩名女兒的忠實歌迷Panda，近日不幸面臨子宮頸腺癌復發的噩耗。面對漫長痛苦的化療，以及可能伴隨終身的「造口」（人工肛門），她在社交平台寫下絕望與勇氣交織的心聲，更真情流露高呼一句：「我好想睇郭富城呀大佬！」貼文隨即引發全網瘋狂轉發「集氣」，最終郭富城經理人小美親自現身送暖，為這位抗癌媽媽注入了最溫暖的一劑「強心針」。

郭富城即將啟德開騷。（IG@aaronkwokxx）

對於一個面臨癌症復發、身體可能永遠掛著兩個造口袋、幾天後就要掉光頭髮的35歲母親而言，「去看郭富城啟德演唱會」這個念頭，不再是一張門票那麼簡單。（葉志明 攝）

咁多人都愛郭富城係有原因嘅。（IG@aaronkwokxx）

35歲兩女之母癌病復發 恐要終身孭「造口袋」度日

近年癌症年輕化，對正值壯年的患者而言無疑是晴天霹靂。郭富城的歌迷Panda日前悲痛發文，透露前往醫院看報告時被宣判「復發 Confirmed」，直言「個醫生講到勁sad，差啲俾佢搞到心情唔愉快」。更殘酷的是，由於腫瘤對免疫治療的分數過低，她只能選擇單純接受化療。而身為年輕女性，她身上原本就設有「造口」，醫生更直言因化療難以徹底消除腫瘤，這個造口袋恐怕要跟隨她一輩子。

面對嚴峻病情，擺在她面前的只有兩條路：「一係做個好大嘅手術，左駁右駁要孭兩個造口袋，一係就同佢共存做保守治療控制住佢……」要在身上掛兩個袋度過餘生，讓她在醫院忍不住害怕發抖，最終無奈咬牙拒絕手術方案：「一秒已ban咗手術方法，孭袋其實好辛苦。」再加上開針後一至兩周即將面臨全數脫髮的現實，身心煎熬難以想像。

兩女之母癌病復發。（Threads）

一句：好想睇郭富城呀大佬！經理人小美已作安排打氣

即便命運殘酷，生性樂觀的Panda依然苦中作樂，把體內的腫瘤戲稱為「福乖」，苦思年底除夕夜能否出門倒數。從小視郭富城為偶像的她，在帖文尾聲咬緊牙關寫下求生意志與心願：「我好想睇郭富城呀大佬，醒醒定定，頂住呀喂！」這篇兼具眼淚與頑強生命力的帖文迅速在網上瘋傳，大批素未謀面的網民被深深觸動，隨即在留言區自發發起「愛的呼喚」，接力瘋狂打Tag郭富城及經理人小美的帳號，齊心為她集氣，希望能為這名抗癌勇士帶來一點心靈支撐。

在網絡善意的推波助瀾下，奇蹟真的降臨。郭富城的經理人小美親自現身留言區，溫柔回覆：「我已經作出安排為panda打氣。大家也一起為她打氣。」不久後，小美再次暖心寫道：「希望Aaron的打氣祝福可以為妳增添力量...加油。加油。再加油。」間接證實了郭富城私底下已親自為Panda送上了鼓勵與祝福。

郭富城私底下已親自為Panda送上了祝福。（Threads）

郭富城親自送上祝福成開針前最強底氣

在正式「開針」接受化療的前夕迎來偶像親自加持，這份鼓舞對Panda而言宛如《玩轉腦朋友》中的「金色回憶球」。今日，她再度於Threads激動發文，難掩欣喜若狂的心情：「奇蹟真係出現咗，真係成功呼喚到親愛嘅小美出現，同人型心善嘅Aaron嘅打氣祝福！我淨係覺得呢件事好癲，完全冇諗過，我真係喊到癲咗，我兩個女即刻問我咩事！感動又開心嘅眼淚真係掂到個嘴都覺得甜！」Panda感慨表示：「今日正式開針，尋晚就得到呢個bless，真係一枝好強嘅強心針，我開心到瞓唔著，真心嘅！我真係開心到癲咗，呢單嘢我可以講一世呀，到我個孫出世都仲講緊！心情靚到要跳舞轉圈圈！」Panda除了向小美、郭富城及無數善心網民送上祝福外，亦以自己的經歷勉勵所有人：「請大家相信呢個世界係有奇蹟的，前面的路其實好美麗。『趁還活著，好好為自己活一次，想做就去做，盡情過好每一日！』」