方健儀爆私下「幾爛賭」　曾瞞家人去聯誼會打通宵被封「雀后」

前無綫新聞主播方健儀（Akina）轉型自由工作者後涉獵甚廣，深受大眾喜愛。日前她獲邀作客陳敏之的訪談節目《Chi Chat》，大方卸下以往鏡頭前的嚴肅面具，連環自爆多宗鮮為人知的搞笑往事，盡顯真實貼地的「反差萌」。

方健儀私底下反差大。（YouTube@陳敏之 Sharon Chan）

被網民嫌「方面」高EQ回覆

由嚴肅主播走向大眾視線，方健儀多年來亦曾面對部分網民對其外貌及身形的評論，甚至被嫌「方面」（面闊）。她透露曾有人提議她去做醫美或「推瘦面」療程，但被她一口拒絕。對此她展現出超高情商，直率笑言：「如果我推尖面嘅話，我就唔係方健儀，我係圓健儀，或者叫尖健儀。」她更豁達分享自己的處世心態：「我唔覺得『方面』係一個缺點，係一個特點。」認為只要懂得由心接納自己，外界的指點自然不會構成困擾。

被嫌「方面」。（YouTube@陳敏之 Sharon Chan）

高EQ回覆。（YouTube@陳敏之 Sharon Chan）

為萬蚊禮券參加唱歌比賽起對手底

除了外貌話題，方健儀更自爆一段既爆笑又貼地的經歷。她透露曾見到一間商場舉辦歌唱比賽，頭獎有一萬元消費禮券，自覺面皮夠厚的她頓時自信心爆棚，深信自己大有機會勝出，甚至未獲通知便已打定如意算盤，一早計劃好要用這筆獎金請父母和家人去該商場食大餐。豈料最終事與願違未能入選，具備記者本色的她隨即職業病發作，待主辦方公佈八強入圍名單後，逐一到IG翻查這八位對手的底細，才驚覺入圍者大多是年僅二十出頭的實力派年輕人，令陳敏之亦忍不住當場大笑。

為$10000 禮券參加唱歌比賽。（YouTube@陳敏之 Sharon Chan）

起晒八強對手底細。（YouTube@陳敏之 Sharon Chan）

曾瞞阿媽通宵打牌

談起私下娛樂，方健儀透露五、六歲看幾圈便學懂打麻雀，直言：「我有小小天分嘅，對於打牌。」她更大爆年少時為了通宵開枱，更有一班志同道合的朋友，當時更十分迷信相信「狗屎運」，有試過家裡的狗狗上廁所，方健儀與3個雀友搶著撿「黃金」：「撿完金之後係會贏架」。曾試過騙媽媽要通宵採訪，實質卻是瞞著家人去聯誼會與好友在麻雀枱戰至天光，第二天依舊準時上班。因十分喜愛打麻雀，她甚至一度獲封「雀后」。

提到後來幾乎「戒打」麻雀的導火線，方健儀憶述有次手風奇差，摸到的全是一堆搭不上的爛牌，整晚一鋪糊都冇食過，慘輸一千元：「輸得好勁，嗰陣時呢輸咗一千蚊！所有籌碼冇晒，喺個櫃桶嗰度...」，但在朋友的勸說下繼續打：「個個都係... 三個人借籌碼畀我，繼續去打」，但依舊輸錢，自小慳儉的她當刻肉痛入骨，崩潰自嘲：「以為成副身家冇晒！」直言對麻雀的狂熱自此徹底熄滅：「嗰下唔知點解呀，就嗰日開始呢，我就冇再去打麻雀。」

騙媽媽工作其實去打麻雀。（YouTube@陳敏之 Sharon Chan）

自嘲孤寒。（YouTube@陳敏之 Sharon Chan）

全力撐老公提早退休

經歷多年打拼，方健儀如今亦格外珍惜家庭時光。心痛工程師丈夫長年為大型活動日夜顛倒、體力透支，她極力支持年屆56歲的丈夫提早退休享受人生。不過她亦搞笑講明：「呢個世界冇免費嘅午餐，你要做多啲嘢幫我拍片。」除了安排老公兼任專屬攝影師，更全力支持他實踐夢想「想做高達KOL」，夫妻互相扶持的相處模式令人稱羨。

支持老公提前退休。（YouTube@陳敏之 Sharon Chan）