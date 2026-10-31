陳山聰因6歲仔Jaco寫字太草率　對鏡訓話：中國人一定要識中文

視帝陳山聰除了演技精湛，在圈中更是出名的「廿四孝老竇」。近日他作客梁靖琪（Toby）的YouTube節目《Tea Talk with Toby》接受訪問，大談與6歲寶貝仔陳霆軒（Jaco）的父子日常。陳山聰坦言自己絕非「虎爸」，從不強求兒子讀書考第一，唯獨堅持兒子必須學好中文以及做個有風度的Gentleman（紳士）。他更在節目中自爆，曾因Jaco寫字草率而大發雷霆，將兒子拉到鏡前嚴厲訓話：中國人一定要識中文！

陳山聰與太太何麗萍（Apple）於2019年結婚，育有一子陳霆軒（Jaco）。（IG@joelshanchung）

陳山聰對兒子Jaco關愛有加，甚至開設兒子專屬的IG賬號記錄生活。（IG@joelshanchung）

陳山聰強調中國人必須識寫中文字

陳山聰分享了自己對兒子最嚴厲的一次經歷。有次Jaco在家寫字非常草率，但連自己的名字都寫不好，惹得陳山聰罕有地大發雷霆，更將他拉到鏡子前嚴肅訓話：「『阿仔，點解我要鬧你，因為你中國人，你一定要識寫中文字！』當然我知道將來我哋係全部靠個電話你噏（語音輸入）得㗎啦，但係你連你自己嘅個名都寫唔好，我話唔得！唔得！」

他向兒子解釋爸爸的苦心：「將來你想做個咩人，係由你自己決定。你想成功定失敗都要靠自己努力。我今日教你，係唔想你出到去俾人笑！」Jaco頓時明白爸爸的用心，立刻坐好重新將字寫得端正。陳山聰亦倍感安慰，大讚兒子非常受教，轉數快且能迅速知錯能改。

陳山聰睇到仔連自己嘅名都寫唔好，大發雷霆（YouTube@SpotiTalk）

大讚6歲Jaco獨立有風度面對鏡頭毫不怯場

陳山聰大讚兒子性格非常獨立，而且充滿社交風度。陳山聰笑言平時會教導兒子許多禮儀規矩，而Jaco亦十分乖巧，不僅會主動照顧其他小朋友，懂得與同學分享，更是大方得體：「因為佢男仔，我希望佢識好多嘅規矩、禮貌……咁佢好gentleman嘅……佢真係好有風度嘅，係好好同埋好take care人嘅。」

提到Jaco面對大場面的表現，陳山聰坦言感到非常驚喜，指兒子完美遺傳了面對群眾的膽識，無論在台上演出或面對鏡頭都毫不怯場，甚至曾主動向父親提出想嘗試去「賣旗」籌款：「佢好獨立咯……6歲就獨立……佢係好淡定呀……（面對）鏡頭呀唔驚㗎……佢知道有觀眾就來了……佢知道係咩一回事嘅。」

陳山聰談到兒子一臉寵溺。（YouTube@SpotiTalk）

陳山聰堅拒盲目催谷拒做「虎爸」

在競爭激烈的教育環境下，不少家長都會無所不用其極地催谷子女，但陳山聰卻明言自己絕對不是「虎爸」。他深知讀書無法強逼，因此從不要求Jaco名列前茅：「我唔會係逼佢讀書，因為一我唔係讀書嘅材料……我想你讀到書啦大佬，我自己讀唔到書，我想你讀到啦咁，但係冇得逼㗎，讀書係冇得（逼）……佢唔鍾意，你逼佢都冇用。」只求他盡本份完成功課，不要「太過包尾」即可：「我又唔係要佢考第一，但係總之佢完成就OK嘅，唔好太過包尾㗎嘛。」比起學業成績，陳山聰更重視兒子的品德。