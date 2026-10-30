黃子韜直播再惹爭議｜盤點前EXO歸國四子現況：有人入獄有人當爸

前韓國男團EXO中國籍成員黃子韜近日在網上直播時，一句「這輩子對得起自己，也對得起所有人」意外引發爭議，不少網民翻出其過去否認戀情與生子的舊賬。自2014年起，被內地網民封為「歸國四子」的吳亦凡（Kris）、鹿晗、黃子韜與張藝興（Lay）相繼回內地發展。



逾十年過去，四人發展軌跡大相徑庭：鹿晗專注音樂節與巡迴演唱會；張藝興加入國家話劇院並赴美進修；黃子韜轉型為娛樂公司老闆兼為人父；吳亦凡則因強姦罪成入獄。



前韓國男團EXO中國籍成員黃子韜近日在網上直播時，一句「這輩子對得起自己，也對得起所有人」意外引發爭議。（網上圖片）

自2014年起，被內地網民封為「歸國四子」的吳亦凡（Kris）、鹿晗、黃子韜與張藝興（Lay）相繼回內地發展。（微博圖片）

一句話為何惹起爭議？信任透支的必然結果

在近期的直播中，33歲的黃子韜表示自己成家生子、問心無愧，並抱怨自2015年以來「做甚麼也會捱罵」。然而，公眾的爭議焦點並不在於他成家，而在於長期的「誠信透支」。

33歲的黃子韜表示自己成家生子、問心無愧，並抱怨自2015年以來「做甚麼也會捱罵」。(網上圖片）

有網民整理時間線指出：2020年他堅稱徐藝洋只是「妹妹」，直到2024年才正式公開戀情，隨後更在2026年爆出一家三口照後才默認生子，不少網民直言：「你說對得起所有人，那當初的否認算甚麼？」

你說對得起所有人，那當初的否認算甚麼？ 網民留言

2020年他堅稱徐藝洋只是「妹妹」，直到2024年才正式公開戀情。(微博@ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

黃子韜與徐藝洋在2026年爆出一家三口照後才默認生子。(微博@ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

四子四種人生：佛子、留子、孩子、橘子

十多年前，四人挾著龐大粉絲群體回內地發展，如今發展截然不同。網民以四詞總結他們現狀：「佛子」、「留子」、「孩子」及「橘子」（內地網民以諧音「橘子」暗指其身陷牢獄）。張藝興履約至SM娛樂合約期滿，入職國家話劇院，並於2026年考獲托福證書赴美進修電影；黃子韜轉型為娛樂公司老闆，並成家立室升級做爸爸。

十多年前，四人挾著龐大粉絲群體回內地發展，如今發展截然不同。(微博@張藝興工作室）

張藝興履約至SM娛樂合約期滿，入職國家話劇院。(微博@張藝興）

內地男星兼前EXO成員黃子韜與旗下女藝人徐藝洋10月15日突然在微博突然投下震撼彈，正式宣布已升格為人父母。(微博@徐藝洋）

而專注音樂的鹿晗，今年初曾遭網紅爆料指其出軌並流出疑似私密照。據內地傳媒報道，該照片最終被鑑定為AI合成。鹿晗隨後在音樂節上，當眾將印有造謠字句的紙張放入碎紙機絞碎，以行動粉碎謠言。

而專注音樂的鹿晗，今年初曾遭網紅爆料指其出軌並流出疑似私密照。（微博@M鹿M）

鹿晗隨後在音樂節上，當眾將印有造謠字句的紙張放入碎紙機絞碎，以行動粉碎謠言。（網上圖片）

吳亦凡重判13年 流量時代的代價

四人中最受矚目的是已退出公眾視野的吳亦凡。2022年底，吳亦凡因強姦罪及聚眾淫亂罪，被北京市朝陽區人民法院一審判處有期徒刑13年，附加驅逐出境；另因逃稅被追繳及罰款共6億元人民幣。2023年11月，北京市第三中級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判13年。

2022年底，吳亦凡則因強姦罪及聚眾淫亂罪，被北京市朝陽區人民法院一審判處有期徒刑13年，附加驅逐出境。（微博圖片）

吳亦凡另因逃稅被追繳及罰款共6億元人民幣。（微博@扒圈名探）

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