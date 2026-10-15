黃子韜無預警升格當爸！徐藝洋晒牽手照　小孩已識行走驚呆全網

內地男星兼前EXO成員黃子韜與旗下女藝人徐藝洋10月15日在微博突然投下震撼彈，正式宣布已升格為人父母。據報道，徐藝洋當日曬出多張海邊散步的溫馨照片，其中一張三人牽手在落日下漫步的畫面迅速成為全網焦點，她並配文寫道：「落日漫過海面，愛的人都在身邊。」



內地男星兼前EXO成員黃子韜與旗下女藝人徐藝洋10月15日突然在微博突然投下震撼彈，正式宣布已升格為人父母。(微博@徐藝洋）

內地男星兼前EXO成員黃子韜與旗下女藝人徐藝洋10月15日突然在微博投下震撼彈，正式宣布已升格為人父母。(微博@徐藝洋）

孩子已經識行路！網民震驚：爆料竟然全是真的

這次曬照公開喜訊最讓廣大網民驚訝的，是照片中孩子的成長進度。畫面顯示，兩人牽著的小朋友身形明顯較高大，已經能夠穩定站立與行走，顯然並非初生嬰兒。雖然孩子的樣貌、性別及具體出生日期並未公開，但據內地媒體推算，孩子目前約一歲多至兩歲。

這次黃子韜與徐藝洋曬照公開喜訊最讓廣大網民驚訝的，是照片中孩子的成長進度。(微博@徐藝洋）

雖然黃子韜與徐藝洋孩子的樣貌、性別及具體出生日期並未公開，但據內地媒體推算，孩子目前約一歲多至兩歲。(網上圖片）

消息曝光後，「黃子韜徐藝洋孩子這麼大了」等關鍵詞迅速登頂新浪微博熱搜榜。不少網民第一時間留言直呼驚喜與震驚：「我冇上網咩？這是什麼時候的事？」、「孩子都這麼大了嗎？」「幾時嘅事啊？黃子韜個BB食乜奶粉長得咁快嘎」亦有長期關注兩人的粉絲讚嘆「原來當初狗仔隊的爆料竟然真係全部真嘅」，並為一家三口送上祝福。

消息曝光後，「黃子韜徐藝洋孩子這麼大了」等關鍵詞迅速登頂新浪微博熱搜榜。(微博@徐藝洋）

老闆與藝人戀情修成正果 隱私保護獲好評

黃子韜與徐藝洋由經理人公司老闆與旗下藝人的關係開始，兩年間經歷公開戀情、註冊結婚到舉辦婚禮。期間媒體曾多次拍得兩人前往婦產科診所檢查及保姆抱嬰等畫面。如今兩人直接曬出海灘合照，為過往種種猜測畫上句號。

黃子韜與徐藝洋由經理人公司老闆與旗下藝人的關係開始，兩年間經歷公開戀情、註冊結婚到舉辦婚禮。(微博@徐藝洋）

雖然網上對於兩人過去未即時承認戀情與生育仍有少許討論，但大部分網民均持祝福態度，認為生育屬於藝人個人私隱，選擇讓孩子遠離公眾視線、不公開正面照，是保護小朋友健康成長的貼心做法。