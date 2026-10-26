徐藝洋被要求直播「展示妊娠紋證明生育」當場落淚　黃子韜怒回擊

黃子韜與徐藝洋不久前正式官宣生子，本來是一件值得開心的喜事，卻意外引發不少爭議。原因在於，兩人過去曾多次否認戀情、懷孕及生子等傳聞，甚至對相關爆料採取法律行動，如今親自公開喜訊，難免讓部分網友重新討論兩人過去的回應。也有人認為，爭議的焦點已經不只是兩人是否結婚生子，而是公眾對他們的信任問題。



近日，在雙十一直播期間，有網友不斷刷屏，要求徐藝洋公開妊娠紋照片，以此證明自己確實生過孩子。面對這些言論，徐藝洋當場落淚，讓黃子韜相當憤怒，忍不住出面反擊。

黃子韜與徐藝洋婚後於10月官宣育有1子，近日直播徐藝洋被要求直播「展示妊娠紋」證明生育，引黃子韜激動反擊。（黃子韜微博圖片）

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他激動表示：「我結婚生子礙你事了嗎？」，並強調兩人的人生計劃一直都有自己的安排，什麼時候公開私生活，也應該由他們自己決定。

黃子韜也明確表態，自己可以接受網友開玩笑或調侃，但涉及「妊娠紋」等家人的身體隱私，就絕對不能接受。他認為，拿家人的身體變化來議論和開玩笑，已經超出了可以接受的範圍。

事件曝光後，也引起網友不同的看法。不少人認為，結婚生子本來就是個人選擇，要求藝人公開妊娠紋來證明生育，更是侵犯了個人隱私。也有粉絲表示，即使喜歡藝人、關注他們的生活，也應該保留基本的尊重，不該拿女性產後的身體變化當作調侃話題。畢竟，藝人願意分享多少私生活，始終應該由他們自己決定。

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