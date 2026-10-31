杜如風因「世界級港女」標籤單身12年　擇偶標準歸零：最緊要專一

杜如風（Helen To）向來以自嘲、癲喪、狂放不羈的作風主持旅遊節目，在鏡頭前瘋狂掃貨、買鞋不眨眼，甚至自爆「屋企有一千對鞋」。這份豪邁被部分網民狠批為物質主義作祟，更為她扣上一頂揮之不去的帽子「世界級港女」。多年來她多次為自己平反，強調買花戴全憑自己雙手「開工爆裂、甚至帶傷拍到隻手指流晒血」賺回來的血汗錢，從不花男人分毫，絕非寄生型港女。日前她作客方健儀主持的YouTube節目《女人方言》接受專訪，就罕有卸下鏡頭前的拜金面具，大方剖白這頂「高帽」如何令其情路徹底冰封12年，並親揭身形暴瘦成「紙板人」背後一段死頂開工的血淚史。

人稱「世界級港女」杜如風作客為自己平反。（YouTube@女人方言）

杜如風曾自嘲「肥過貨車」。（小紅書）

杜如風大呻「世界級港女」標籤趕絕桃花

近日，杜如風因身形激減變身「紙板人」再次掀起熱話。大眾對她旅遊節目中「狂掃名牌、洗腳唔抹腳」的拜金印象太過入血，這層濾鏡竟成為現實生活中的最強「桃花擋箭牌」，令她長年處於零追求者的冰封狀態。她無奈大呻：「『世界級港女』呢個標籤真係好阻礙我嘅愛情！自從俾人安咗呢個名之後，完全冇人追過我，我單身咗足足12年！就係因為呢個名囉，所以我真係覺得好冤枉。個個睇完節目以為我現實都係咁揮霍、洗腳唔抹腳，覺得我好難頂、一定養我唔起，即刻嚇退晒，斷晒我啲姻緣！如果『港女』stand for炫富嘅、晒命嘅、拜金嘅，咁我絕對唔係；不過呢個名，亦都唔會影響到我繼續買嘢。」

被「敗家」人設耽誤12年空窗期。（YouTube@女人方言）

搬屋翻出30袋未拆牌新衫驚覺「原來真係買得太多」

雖說「買嘢係天性」，但杜如風坦承隨着年歲漸長，面對網民狠批揮霍，她以實際行動平反。自從搬回與老母親同住並經歷大掃除斷捨離後，她徹底改變爆買習慣。家陣遇到昂貴心頭好，會強制急凍購買慾：「講真嘅，而家買嘢真係會睇價錢喇，以前真係完全唔睇㗎！而家如果真係睇中咗一件好昂貴嘅物件，我會強制返去畀三日時間自己冷靜諗下。如果過咗三日之後，自己個心仲係好想要嗰樣嘢，咁先至會買。」談到當時大掃除，她憶述：「當時搬屋要大掃除，一執之下真係嚇死人，清咗足足30幾袋衫出嚟！全部係未剪牌、未拆包裝嘅新衫！有啲係自己買，有啲係人哋送，但當時自己肥咗著唔落，又要揼埋。嗰下一邊執一邊肉赤，我先如夢初醒：原來我真係買得太多喇！因為今次要我自己一手一腳執嘛，先知個教訓有幾痛！」

消費觀大洗牌與強迫「冷靜三日」。（YouTube@女人方言）

擇偶標準歸零：最緊要專一！

除了被標籤耽誤的12年空窗期，杜如風過往的感情路亦跌跌撞撞。她曾坦言遇過的渣男「一隻手都數唔晒」，甚至有前度手段高明到令她誤以為自己是明媒正娶的「正印」，但她並未因情傷而失去理智，反而練就出一套豁達的自保智慧：「我唔會真係擺好多心機同青春落去應付啲渣男。即係，知你渣㗎喇，咪陪你玩一陣先囉，反正大家都係過客。我對愛情依然係好嚮往嘅，係人都想有人對自己好、有人一齊陪自己做嘢、返屋企煮餐飯食；但如果真係遇唔到，自自由由嘅單身生活我都好OK。」

其中一位前男友尤其擅長隱瞞，令她一度以為自己是「正印」。（YouTube@女人方言）

自體免疫爆發狂肥至140磅 靠地獄自律搶回人生

外界近期見到杜如風暴瘦，紛紛揣測其身體狀況，但實情是她剛剛打贏了一場長達數年的健康硬仗。杜如風在節目中首度揭露，當年身形嚴重發福並非單純暴飲暴食，而是自體免疫系統嚴重失調、患上嚴重關節炎：「嗰陣時我全身關節痛到爆，手指關節發炎腫到開晒花，一個禮拜要去睇三次醫生、打三次針！食藥食到成個人吹脹晒水腫，我體重最高峰去到130磅、甚至140幾磅！我試過無數減肥方法，菜湯飲過、營養師睇過，完全冇用。嗰刻我真係崩潰想自暴自棄：大佬，一嘢跌落去，以後做個肥婆啦！買衫淨係去買男裝加大碼算數！」（長期受嚴重濕疹困擾，因自體免疫失調引發關節炎，需每週就醫並長期服用高劑量類固醇治療，進而引發庫欣氏症候群（Cushing's Syndrome）水腫反應。）

直至病情受控後，她下定決心靠血汗重奪身體自主權，以極致的紀律展開反擊：「呢次成功真係還原基本步，生酮飲食（Ketogenic Diet）、嚴格節食、日日狂做運動。每日晏晝只食半碗麵或者三隻雞蛋，跟住就走上跑步機瘋狂跑。我由高峰期140磅一路跌返到而家105磅！雖然有朋友睇到我咁瘦會擔心：『夠喇，再瘦落去就殘㗎喇！』但對我嚟講，呢個過程係我靠自己意志力硬啃返嚟嘅勝利，做返一個健康自在嘅自己。」