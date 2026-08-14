杜如風曬長腿照 遭網民質疑食減肥藥 激動澄清靠「一招」瘦下來

著名旅遊節目主持人杜如風向來以真性情和鬼馬風格深受大眾喜愛。最近她在社交平台上載了一組出外用餐和「遊車河」的新相，隨即在網上掀起熱烈討論。



相中的她穿上軍綠色短裙，大方露出極纖細的「筷子腿」，面型更呈現出明顯的V字線條。不少網民驚呼她「重返顏值巔峰」，但亦有大量留言提出疑慮：「短時間內瘦成這樣，是不是偷偷吃了減肥藥？」

瘦身成功的杜如風穿上深色T恤及軍綠色迷你裙，靠在名車上拍照，大曬筷子腿。（杜如風Facebook）

對於「食藥減肥」的揣測，杜如風隨後親自現身留言區澄清，情緒顯得相當激動，明確表示自己「從來沒有吃過任何減肥藥」，更提醒大家切勿上當。她透露，這次能夠徹底甩掉贅肉，完全是靠最原始卻也最需要意志力的途徑——「節食加上大量運動」。

杜如風被指食減肥藥激動澄清。（杜如風Facebook）

忽胖忽瘦全因濕疹？曾靠「生酮飲食法」4個月減27磅

【杜如風減肥法｜解風東京】杜如風早年因受濕疹問題困擾，要長期服用類固醇，令體重急升，甚至曾經自嘲「肥過部貨車」（toyufung＠IG）

事實上，杜如風的體重變化一直都是大眾關心的話題。過去幾年，她曾因身形變得圓潤而飽受酸民批評，甚至自我嘲諷過「肥過部貨車」。但外界當時未必知道，她體重急升的主因並非暴飲暴食，而是長期受到嚴重濕疹困擾。在醫生建議下，她必須持續服用類固醇進行治療，而水腫和體重增加正是類固醇最常見的副作用之一。

當病況穩定、停用藥物後，她便憑著極大的決心重投身材管理。綜觀她的減肥史，這並非她第一次因顯著的瘦身效果引起關注。除了今次採用的「節食+運動」外，她過去亦曾嘗試過不同的網絡熱門減肥法，當中討論度最高的莫過於「雜菜湯減肥法」以及「生酮飲食法」。

在2015年，她曾分享過靠連續多日以無油雜菜湯為主食，再按日子搭配特定水果或肉類的「雜菜湯餐單」，短短一星期就甩掉數磅水分與體重。而在早年拍攝旅遊節目《解風東京》前，她更是借助「生酮飲食法」，在數個月內成功減去27磅，效果非常驚人。

解風東京｜杜如風為節目4個月激減27磅 靠2大減肥法還原苗條身材

５大瘦身燃脂好食材（按圖看清👇👇👇）

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到底什麼是「生酮飲食法」？

（圖片：commonhealth）

「生酮飲食」近年風靡全球，很多名人明星都視之為快速瘦身的秘方。這種飲食法核心在於「極低碳水化合物、高脂肪、適量蛋白質」。

在我們平常的飲食中，身體習慣使用米飯、麵包或糖分等「碳水化合物」轉化而成的葡萄糖作為主要能量來源。而生酮飲食則是迫使身體切換「燃油系統」：

斷絕糖分來源：當日常飲食將碳水化合物的比例大幅降至極低（通常每日少於50克），身體儲存的葡萄糖很快就會被消耗殆盡。



被迫燃燒脂肪：在缺乏葡萄糖的情況下，人體為了維持正常運作，肝臟就會開始大量分解體內的脂肪，將其轉化為一種叫做「酮體」的物質。



進入生酮狀態：此時，酮體會替代葡萄糖成為全身與大腦的主要燃料，令身體變成一座「燃脂機器」。



雖然生酮飲食在短期內能帶來顯著的體重下降，但對某些人而言，長時間嚴格執行可能容易引發頭暈、倦怠、便秘或血脂波動等情況。

不論是生酮飲食、雜菜湯，還是杜如風如今採用的「節食配合大量運動」，每種方法都有其適應期與風險。想要擁有理想的身材，在參考明星減肥法的同時，更需要衡量個人身體狀況，選擇最可持續、最健康的減肥步調。

長期不吃碳水化合物小心4大健康危害 （按圖看清👇👇👇）

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