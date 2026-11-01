50歲麥家琪穿高衩裙台步氣場全開　曾捲裸照風波遭親兒子嘲諷

現年50歲的前「性感女神」麥家琪（現名麥方喬），自2006年下嫁大律師王國豪並育有兩子一女後，一度淡出香港幕前。近年她轉移重心北上發展，除了在廣東肇慶廣寧開設雲吞麵店「搵真銀」外，亦頻頻獲邀接拍網絡電影及出席商業演出。日前內地網上流傳一段她出席商演活動的影片，片中她身穿一襲極致貼身的高衩晚裝，霸氣邁開大步走台步，身段緊緻零贅肉，瞬間引發網民熱烈討論。

麥家琪與三個仔女的合照。（小紅書）

麥家琪自信大邁台步！（小紅書圖片）

自信面帶笑容上台。（小紅書圖片）

高衩裙大踏步踩出名模氣場艷壓全場

從網上流傳的短片可見，活動舞台雖然只是商場中庭的臨時搭建場地，但麥家琪出場時絲毫未見敷衍。她身穿一襲剪裁大膽的深藍色高衩長裙，完美勾勒出前凸後翹的玲瓏身段，隨着音樂節奏大步向前，雙腿線條結實修長，自信昂首、眼神凌厲，神態儼如國際時裝周上的超級名模。儘管已是兩子一女之母且年屆半百，她的體態與活力完全不輸年輕一輩的女星，引來不少現場觀眾瘋狂歡呼。

熱情同觀眾朋友打招呼毫無架子。（小紅書圖片）

1993年港姐大熱倒灶 捲裸照風波跌入谷底

鏡頭前風光自信的台步背後，麥家琪的半生路卻走得異常艱辛。回顧1993年，年僅17歲的麥家琪參選香港小姐，憑藉野性健康的外型與火辣身材成為奪冠大熱門，與郭可盈、莫可欣等人同台較量。然而，在決賽前夕，全港報章頭條竟瘋傳她於15歲未成年時被誘拍的半裸照，轟動全城。

這場突如其來的風波，令她一夜之間從天之驕女淪為輿論焦點，最終未能晉身五強。年少無知的代價，讓她甫入行就被大眾戴上有色眼鏡審視。為了在競爭激烈的娛樂圈生存，她簽約王晶旗下，陸續接拍多部性感電影如《偷窺無罪》等，被傳媒牢牢貼上「艷星」標籤。

麥家琪重提震撼性感照風波，接受資深傳媒人汪曼玲訪問時，堅稱自己無錯，係當年被騙。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

遭青春期長子當面嘲諷 痛心怒摑愛子：我無偷無搶！

這段抹不去的過往，甚至一度成為她家庭關係中最痛的一根刺。麥家琪過去接受專訪時曾透露，踏入青春期的長子Johan曾瞞著家人偷看她當年的性感演出與報道，更當面出言嘲諷媽媽：「嘩……乜你影埋啲咁嘅相！」 被親生骨肉揭開昔日傷疤，麥家琪坦言當時心痛至極，一時情緒失控怒摑了愛子一巴掌。冷靜下來後，她強忍淚水對兒子坦承面對：「我同佢講，媽媽嗰陣時無得揀，但我無偷無搶，都係靠自己雙手搵食養家，為咗生存我有咩錯？」