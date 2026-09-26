麥家琪節衣縮食送大仔赴加留學　兒子抗壓能力差難適應退學回港

現年51歲的麥家琪曾是90年代影壇性感女神，2006年與大律師丈夫王國豪結婚後，先後誕下兩子一女。近日她拍片分享長子遠赴加拿大留學卻難以適應，最終退學回港的經歷，引發網民熱議。



麥家琪尊重兒子意願同意退學回港。（小紅書＠麥家琪）

麥家琪育有兩子一女。（小紅書＠麥家琪）

麥家琪經濟困難仍送大仔出國留學。（小紅書＠麥家琪）

赴加拿大一年多仍難適應

麥家琪在片中透露，長子自小最令她掛心。出於「望子成龍」的傳統觀念，她對大仔一直抱有極高期望。即使早兩年遇上經濟環境欠佳，她依然寧願自己節衣縮食，也堅持要投放資源送愛兒遠赴加拿大升學。然而，長子的抗壓能力較弱，她憶述送機當日，兒子因為首次獨自遠行而極度不安，雙手不斷發抖且呼吸急促。結果在加拿大生活了一年多，依然無法適應當地的節奏。

對大仔充滿期望。（小紅書＠麥家琪）

出國上機就已經緊張到雙手不停顫抖、呼吸急促。（小紅書＠麥家琪）

留學一年多仍不適應。（小紅書＠麥家琪）

難忍當地飲食 百元買發黑牛扒

留學期間最令大仔崩潰的，莫過於當地的飲食環境。麥家琪指出，兒子抱怨在國外經常只能進食碳水化合物，更曾花費約100港元在超市購買牛扒，切開後卻發現中間的肉質已經發黑，讓他留下陰影。對比香港和內地豐富多樣的美食，兒子深感落差，最終敵不過思鄉之情，向母親坦承：「我想家了，我不想在外面呆著」。

直言兒子在加拿大吃得很差。（小紅書＠麥家琪）

麥家琪尊重兒子意願同意退學回港。（小紅書＠麥家琪）

麥家琪直言拒絕躺平盼懂尋根

看到兒子飽受孤獨煎熬，麥家琪亦感同身受，深明「其實家是一個人的底氣」，若缺乏關愛，在國外生活會相當痛苦。她最終同意讓兒子退學回港，但同時定下嚴格底線，表明絕對不能虛度光陰：「你不要躺平」。她強調，即使從事送貨員等平凡工作，也必須保持正常的生活規律與目標，並語重心長地寄語愛兒：「你要知道自己的根在哪裡，中國才是家」。